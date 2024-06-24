尤德獎學金︱25/26學年海外獎學金今起接受申請9.6截止　最高獲30萬資助

▲ 尤德爵士紀念基金25/26學年海外研究生獎學金及海外獎學金今（24日）起接受申請。（資料圖片）

尤德爵士紀念基金2025/26學年海外研究生獎學金及海外獎學金今（24日）起接受申請，截止申請日期為9月6日。理事會指，盼鼓勵優秀學生赴海外著名院校繼續升學，獲得獎學金的學生應對香港有強烈使命感，並願意在學成後貢獻社會。

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海外研究生獎學金為以專題研究或專題研讀形式修讀研究生學位課程人士而設，最高可獲每年30萬元資助，最長為期3年（博士學位）或2年（碩士學位）；海外獎學金則為修讀學士學位課程人士而設，最高可獲每年28萬元資助，最長為期3年。

申請人須自行辦理入讀所選院校所有申請手續，並符合該院校的入學條件。而入圍海外研究生獎學金及海外獎學金計劃申請人須出席在香港舉行的面試；首輪面試將於2025年1月舉行，合適申請人將獲邀參加2025年2月或3月舉行的最後面試。至於入圍殘疾學生海外研究生獎學金及海外獎學金的申請人將獲邀於2025年2月或3月出席在香港舉行的面試。

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