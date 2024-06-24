  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尤德獎學金︱25/26學年海外獎學金今起接受申請9.6截止　最高獲30萬資助

社會

發布時間： 2024/06/24 11:39

最後更新： 2024/06/24 12:00

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

尤德爵士紀念基金25/26學年海外研究生獎學金及海外獎學金今（24日）起接受申請。（資料圖片）

尤德爵士紀念基金2025/26學年海外研究生獎學金及海外獎學金今（24日）起接受申請，截止申請日期為9月6日。理事會指，盼鼓勵優秀學生赴海外著名院校繼續升學，獲得獎學金的學生應對香港有強烈使命感，並願意在學成後貢獻社會。

最新影片推介

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

海外研究生獎學金為以專題研究或專題研讀形式修讀研究生學位課程人士而設，最高可獲每年30萬元資助，最長為期3年（博士學位）或2年（碩士學位）；海外獎學金則為修讀學士學位課程人士而設，最高可獲每年28萬元資助，最長為期3年。

申請人須自行辦理入讀所選院校所有申請手續，並符合該院校的入學條件。而入圍海外研究生獎學金及海外獎學金計劃申請人須出席在香港舉行的面試；首輪面試將於2025年1月舉行，合適申請人將獲邀參加2025年2月或3月舉行的最後面試。至於入圍殘疾學生海外研究生獎學金及海外獎學金的申請人將獲邀於2025年2月或3月出席在香港舉行的面試。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

機場系統故障｜所有航班資料顯示屏現已復常　機場網站及My HKG正常運作
09:18 2024/06/24
機場系統故障｜所有航班資料顯示屏現已復常　機場網站及My HKG正常運作
本地遊｜保安局：沙頭角個人遊名額7月起增至每日2,300個
11:13 2024/06/24
本地遊｜保安局：沙頭角個人遊名額7月起增至每日2,300個
平機票｜港航飛熊本機票連稅$1,194起　出發期由今年9.2至明年1.16
10:48 2024/06/24
平機票｜港航飛熊本機票連稅$1,194起　出發期由今年9.2至明年1.16

你可能感興趣

機場系統故障｜所有航班資料顯示屏現已復常　機場網站及My HKG正常運作
09:18 2024/06/24
機場系統故障｜所有航班資料顯示屏現已復常　機場網站及My HKG正常運作
本地遊｜保安局：沙頭角個人遊名額7月起增至每日2,300個
11:13 2024/06/24
本地遊｜保安局：沙頭角個人遊名額7月起增至每日2,300個
平機票｜港航飛熊本機票連稅$1,194起　出發期由今年9.2至明年1.16
10:48 2024/06/24
平機票｜港航飛熊本機票連稅$1,194起　出發期由今年9.2至明年1.16
移民 職位招聘 畢業 大學 殘疾 博士 碩士 學士 基金 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因