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COLLAR成員丨顏值擔當Ivy So拍廣告出浴派福利　蘇雅琳講明另一半定要愛乾淨【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 12:33

最後更新： 2024/06/24 18:10

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Ivy So拍沐浴露廣告。

COLLAR「顏值擔當」蘇雅琳（Ivy So）為沐浴露拍廣告，笑言今次拍攝解答了她多年來的疑惑：「小時候看到演員們拍攝沐浴片段，覺得她們好優雅、好美，但一直以為她們不能穿衣服。到今次準備拍攝時，我才發現原來可以穿著無肩帶背心及緊身短褲，令我倍感安心，可以輕鬆應付沐浴場景，還樂在其中！」

此外，在進行外景拍攝時亦發生小插曲，原本陽光明媚的天氣驟變狂風暴雨，雖然面對惡劣天氣，但她仍能保持一貫清爽開朗的形象，元氣滿滿地完成工作，認真專業。

玩轉腦朋友2丨Ivy So現身迪士尼樂園登登噴水花車巡遊　蘇雅琳最愛挑戰機動遊戲

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Ivy So重視個人衞生

Ivy So一向仙氣十足，原來她增添個人魅力的秘技與沐浴有關：「第一，我認為每位女生都應該愛錫自己肌膚，首要挑選有足夠滋潤度的沐浴露，令皮膚保持清爽水潤，不會太乾或太繃緊，自然就會變得自信美麗。第二，我會長期在家中備有不同香味的沐浴露，例如由多種天然優質精油調製而成的花香味，然後視乎每日心情或外出需要而挑選，為生活增添情趣，予人耳目一新的感覺！第三，我非常喜歡浸浴，只要在浴缸放些沐浴露就能起到泡泡效果，不但可以放鬆身心，更可促進新陳代謝。即使再忙，我每星期至少浸浴一次，好療癒！」

出道前修讀護理系的Ivy So，無論對個人及理想對象的衞生都有一定要求：「平日回家後一定會洗澡，特別在香港炎熱盛夏時更會多洗幾次，消除身上的汗味。」

對於理想對象的期望，她直言定要跟自己一樣愛乾淨，稱：「如果吃完火鍋、燒烤或者做完運動後，都要立即洗澡！不然一身油煙味或汗臭黏膩的，千萬不要碰我！」

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