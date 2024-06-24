劫錶判囚｜內地漢持氣槍劫錶行9隻錶　主腦罪成囚13年

▲ 兩名內地漢持氣槍搶劫錶行，主腦早前經審訊後被裁定搶劫罪成，今（24日）於高等法院被判監13年。（資料圖片）

兩名持雙程證來港的內地男子，夥同不知名男子，於2019年底在銅鑼灣廣場一錶行內，分別持氣槍及刀等劫去9隻錶，總值逾58萬元，兩名內地漢早前已認罪判囚。案中主腦早前經審訊後被裁定搶劫罪成，今（24日）於高等法院被判監13年。暫委法官指案發時被告雖然不在場，但他為案中策劃者，預先視察環境及招攬同鄉，利用他們的無知和貪婪，若非被告參與，搶劫事件不會發生。

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被告李嘉文（29歲），報稱商人，已婚及育有子女，經營生果批發等業務。2017年以與妻子團聚為由獲批持單程證來港，1年在港居住數月，沒有刑事紀錄。

暫委法官判刑時指，案發時3人分別持及氣槍指嚇店主及保安，劫去12隻錶，警方先後起回5隻錶，事件中店主損失7隻錶，總值逾50萬元。

暫委法官指案中兩名持雙程證劫匪，早前已認罪被判囚8年。兩人於本案中作供持指來港當黑工，被告策劃本案及指使兩人行事。暫委法官指案發時雖然被告並不在場，但被告招攬同鄉及指使他們購買工具，事前帶同他們視察現場，事後安排離港及分贜，根據陪審團裁決，必然肯定被告雖不在場，但他具有犯案意圖，與負責下手的劫匪共同犯案。

暫委法官指案中劫匪來港人生路不熟，若非被告穿針引線難以成事。法官指被告利用同鄉之無知、貪婪及信任，若非被告參與，搶劫事件便不會發生，因此被告於案中角色舉足輕重，判刑須反映罪責，判囚13年。

控方早前於開案詞指，被告為主腦，店東認識裝修師傅姨甥即被告，被告曾到店舖就手錶問價。事發於2019年12月22日，兩名雙程證男子與1名不知名男子，在銅鑼灣廣場第一期地下1店舖，以鐵鎚擊毀店舖櫥窗搶去手錶，期間以氣槍及刀指嚇店東和及商場保安，劫去12隻總值逾76萬元的二手名錶。

警員其後在銅鑼灣廣場一期後巷檢獲刀、槌、氣槍及3隻被劫手錶等，之後再起兩隻錶。兩名劫匪其後被捕及被判囚，被告被捕後，兩人認出被告，並於本案中作供。

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記者：林育慧