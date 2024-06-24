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巴黎奧運︱塞納河水質大腸桿菌超標5倍　或無法舉辦三項鐵人賽及泳賽

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/06/24 13:50

最後更新： 2024/06/24 13:55

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巴黎奧運在即，塞納河水質太髒，大腸桿菌超標5倍或無法舉辦泳賽。

【巴黎奧運／塞納河／大腸桿菌／水質污染／臭河／游泳賽事】巴黎奧運即將於7月26日揭幕，但開幕式及泳賽項目舉辦地「塞納河」的衛生問題仍堪憂。檢測顯示，塞納河近期抽檢的水質，仍未達舉辦泳賽的基本要求，大腸桿菌含菌量甚至超出安全標準5倍。

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綜合外媒報道，市政府和巴黎奧組委公布，由於天雨影響，塞納河的水流較正常夏季湍急至少5倍，原定下星期一的開幕式綵排需要推遲。不但如此，巴黎市政府16日抽樣塞納河水質進行每周例行化驗分析，21日公佈結果顯示河水水質污染嚴重，未達可舉辦游泳項目賽事的標準，奧運三項鐵人和公開水域游泳比賽或無法舉辦；而法國國家隊原訂於本月10日進行的塞納河泳訓，也因河水污染嚴重被迫取消。

大腸桿菌超標5倍

根據「塞納河水質公報」於21日公佈的檢測結果顯示，由6月10日至16日，塞納河4段位置的大腸桿菌含量幾乎每天都高於建議限值；其中採於貝爾西（Bercy）的樣本，有高達每100毫升逾5000個CFU的大腸桿菌、每100毫升逾400個CFU個腸球菌。據世界三項鐵人聯合會採歐盟標準要求，水中大腸桿菌須「不超過每100毫升1000個CFU」，方為安全；而塞納河大腸桿菌含量，則超出了作賽安全標準的5倍。

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非牟利環保組織Surfrider在5月底的同類報告亦顯示，塞納河於2023年9月至2024年3月期間，檢測出的大腸桿菌和腸球菌數量，均高於各體育聯盟和歐盟游泳標準一倍甚至兩倍；這些細菌表明水中存在排泄物。對此，巴黎市政府解釋，這是由於今年夏季的降雨量大、水流大、日照少等因素，使巴黎老舊的下水道系統無法負荷，污水和雨水一起溢出管道湧入塞納河，導致水質惡化。

巴黎大區區長Marc Guillaume表示，塞納河的樣本毫無疑問地「不符合今年在7月26日至8月11日期間，舉行夏季奧運會的標準。」；但他對奧運泳賽按計劃舉行，仍表示有信心。另外，國際奧委會官員杜比（Christophe Dubi）在本月早前，也表示有信心可在塞納河舉行泳賽。

大腸桿菌可引致敗血症等嚴重感染

塞納河污染一直是奧運籌備期間的主要爭論點。去年夏天，塞納河就因骯髒的水質，導致世界公開水域游泳錦標賽取消，同時影響了三項鐵人測試賽。作為本届奧運會地主，法國政府已花費近15億美元試圖整治塞納河，使其適合進行游泳項目，可惜至今仍未達預期效果。諷刺的是，原本承諾在6月30日下河游泳的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）突「不敢下水」，在19日表示取消既定行程，改於7月中擇日再游。

據美國疾病管制與預防中心稱，大腸桿菌會引起腹瀉、泌尿道感染、肺炎和敗血症，而腸球菌則與腦膜炎和嚴重感染有關，並且已知某些菌株對現有藥物具有抗藥性。

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