IB攻略丨孩子IB學前課程　如何抉擇讀IGCSE或是MYP？

▲ IGCSE 畢業生在銜接IBDP 方面具有一定優勢,因為課程設置和教學方式更契合。而MYP 畢業生雖然需要一定的適應期,但在綜合能力培養方面可能更有優勢。(iStock圖片)

暑假在即，不少家長為子女就讀準IB課程而苦惱，當中IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) 和 MYP (Middle Years Programme) 都是國際性的中等教育課程,但它們之間有一些重要的差異:

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1.課程設計:

IGCSE 是為14-16歲的中學生設計的,側重於提供更傳統的學科知識。

MYP 則是為11-16歲的初中至高中學生設計的,更注重跨學科的整合性學習。

2.教學方法:

IGCSE 的教學側重於知識的習得和考試成績,較為傳統。

MYP 鼓勵學生自主探索、批判性思維和實踐應用,教學較為開放靈活。

3.評估方式:

IGCSE 以期末考試成績為主要評估標準。

MYP 則採用更多的學習歷程性評估,包括專案、論文和實作等。

4.銜接後續教育:

IGCSE 畢業生可以銜接A Level或IB Diploma課程。

MYP 畢業生可以銜接IB Diploma或其他國際性高中課程。

總的來說,IGCSE更側重於學科基礎知識的掌握,而MYP更注重跨領域的綜合能力培養。而兩種課程在銜接IBDP(International Baccalaureate Diploma Programme)方面各有優劣:

1.課程銜接:

IGCSE 的科目設置和考核方式與IBDP 較為一致,學生更容易適應IBDP的學習。

MYP 的跨學科整合方式與IBDP有較大差異,學生需要一定的轉換時間。

2.學習方式:

IGCSE 重視知識和技能的掌握,與IBDP的教學重心較為一致。

MYP 更注重學習歷程和綜合能力培養,學生需要適應IBDP的評估方式。

3.學習習慣:

IGCSE 學生更擅長應考,往往能較快掌握IBDP的學習技巧。

MYP 學生在自主探究、批判性思維等方面可能更有優勢。

綜合來看,IGCSE 畢業生在銜接IBDP 方面具有一定優勢,因為課程設置和教學方式更契合。而MYP 畢業生雖然需要一定的適應期,但在綜合能力培養方面可能更有優勢。

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