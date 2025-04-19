親子旅遊｜女童機上亂吐口水家長維護「有小孩就懂」　乘客1句話霸氣反擊KO

【親子旅遊/親子遊/家庭教育/家教】搭飛機遇到不受控的小孩，家長又放任不管，實在令人頭痛！一名網民最近在社交平台發文，稱與丈夫在機上遭前座女童回頭朝她吐口水，最讓她生氣是女童父母不但沒有管教，還駁斥「你有小孩就懂」。網民的丈夫非常憤怒，以1句話大反擊，女童家長即無話可說！

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根據《每日郵報》報道，女網民莫尼爾（Shayla Monnier）在TikTok分享影片，表示自己和丈夫安德魯（Andrew）乘搭飛機時，從美國喬治亞州亞特蘭大飛往科羅拉多州丹佛時，前方坐着一對夫婦和他們的女兒，莫尼爾目測小女孩大約3到5歲，而這一家三口成為2人旅程中的惡夢。

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搭飛機家教｜女童轉身向後座乘客吐口水

莫尼爾表示，在飛機抵達丹佛前1小時，前座的女童轉過頭來朝謝拉用力吐舌頭、噴口水，造成她的臉、丈夫的手臂上也沾到。父母見狀告誡她不要這樣，女童反抗完全不聽，繼續朝他們吐口水，這次父母試圖伸手攔了一下但同樣沒用，女兒掙脫後還是繼續同樣的行為。莫尼爾補充，當時那對父母都有戴口罩，但女童沒有，並詢問網民們會如何處理這種情況。

網友留言提出反擊方法如下︰

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搭飛機家教｜女童3度噴口水激嬲乘客還擊

莫尼爾在另一影片中分享了後續情況，在女童第3度朝他們吐口水後，她的丈夫生氣了，非常嚴肅的告訴女童父母：「如果你不能控制你的孩子，我會幫你控制她」，並詢問為甚麼不幫她戴上口罩。女童的媽媽聽了安德魯的話後，生氣的朝他們大吼：「你以後有小孩，你們就會懂了」，結果反被安德魯狠狠駁斥：「我們有5個孩子和6個孫子，而且我向你保證，他們之中沒有一個人會做這樣（吐口水）的事情」。

最後機艙服務員聽見爭吵聲，趕緊上前請女童的父母替她戴上口罩，事件才告一段落。網民對莫尼爾丈夫的處理方式表示贊同與佩服，「100%同意您和先生的回應」、「天哪！你比我更有耐心」、「我站在你這邊」、「你丈夫處理得很完美」。

同場加映：學者公開2大較安全飛機位置

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搭飛機家教｜遇到失控孩解決方法

「如果孩子會發生這種情況，而你是家長，那麼你應該要準備應對計劃，對吧！」她表示可以預先揀算機上最後一排的座位，替孩子準備安全座椅或繫好安全帶，甚至是請醫生準備一些助眠的藥物，讓孩子在飛機上睡覺。無論答案是甚麼，都不應該允許孩子對別人臉上吐口水。

同場加映︰飛機密閉空間存感染風險，5大搭飛機必做防護

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