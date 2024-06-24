  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子外遊｜搭飛機拍攝錄影有限制？　男子投訴空姐1原因喝止拍飛機餐

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 12:49

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

不少航空公司都有明文規定，禁止旅客在機艙內拍攝。（iStock圖片）

不少人搭飛機都喜歡打卡，由風景相到飛機餐，乘客都會用手機拍照留念。不過最近有一名乘客，指自己搭乘某航空公司客機商務艙時，還未開始拍攝就被空姐大聲制止，令他感覺待遇不合理於是向媒體控訴。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

乘客遭禁拍飛機餐

根據《東森新聞》一則接獲民眾投訴的報導，有一名乘客乘某國際航空公司的商務艙客機，本來想拿相機記錄機上提供的飛機餐點作紀念，於是把相機架放置在座位旁邊，怎料遭到空中服員大聲制止，強調「可以拍照，但不能錄影」，並表示「不能拍到他們」。而且到下機前，這名空中服員都沒有給他好臉色，該乘客認為對方態度很差，感到被針對。

航空公司回應事件，指該名旅客的鏡頭朝向機上走道架設，有機會拍攝到空中服員和其他旅客，礙於私隱和安全，空中服員才委婉向該名旅客說明要拍攝餐點要調整角度。

同場加映：空姐揭9類乘客最易被拒絕登機

點擊圖片放大
+8
+7

多間航空公司都有禁拍規定

事實上，全球不少航空公司都有明文規定，禁止旅客在機艙內拍攝。例如：荷蘭航空會在飛行期間廣播提醒乘客，不要拍到任何機組人員；澳洲航空亦明文規定，乘客在拍攝到機組人員或其他乘客前，必須事先徵求對方同意。英國維珍航空規定，在機上使用攝影器材，必須依從機組人員指示，即機組人員有權禁止乘客拍攝。美國聯合、西南、達美航空亦訂明，乘客在飛行過程中，只能用攝影器材記錄自己的「個人活動」，未經對方同意，不得拍攝機組人員與其他乘客。

國際航空旅遊產業顧問Fabian Lee也在其Facebook帳戶表示，「機上拍照錄影前要先問，飛機上是公共空間不是你一個人的天地」，還稱不要因為自己有買飛機票就可以肆無忌憚，機組人員需要照顧的不只一個乘客，「如果為了迴避你的攝影或者讓他感到不適，他無法正常確保其他數十位旅客安全，旅客的安全以及大多數人的權益比個人需求重要。」

事件曝光後，網民也不甚支持該名投訴的乘客，表示「內心是有多脆弱，這樣就要找媒體撫慰受傷的心」、「所有奇怪的規定背後，基本都有更奇葩的原因」。

延伸閱讀：靚媽精明眼｜消委會測試15款行李箱　6款最高分耐用不含致癌物

同場加映：外遊防盜5大貼士

點擊圖片放大
+4
+3

 

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
15:50 2024/06/21
平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
19:04 2024/05/13
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
19:42 2024/06/18
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋

你可能感興趣

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
15:50 2024/06/21
平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？　專家公開4大秘訣可慳21%
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
19:04 2024/05/13
飛機醜角｜飛機乘客不滿鄰座咳嗽動武被捕 資深空姐教機上紛爭如何求助？
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
19:42 2024/06/18
親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋
網絡熱話 攝影器材 機艙服務員 航空 Facebook 相機

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因