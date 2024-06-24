親子外遊｜搭飛機拍攝錄影有限制？　男子投訴空姐1原因喝止拍飛機餐

▲ 不少航空公司都有明文規定，禁止旅客在機艙內拍攝。（iStock圖片）

不少人搭飛機都喜歡打卡，由風景相到飛機餐，乘客都會用手機拍照留念。不過最近有一名乘客，指自己搭乘某航空公司客機商務艙時，還未開始拍攝就被空姐大聲制止，令他感覺待遇不合理於是向媒體控訴。

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乘客遭禁拍飛機餐

根據《東森新聞》一則接獲民眾投訴的報導，有一名乘客乘某國際航空公司的商務艙客機，本來想拿相機記錄機上提供的飛機餐點作紀念，於是把相機架放置在座位旁邊，怎料遭到空中服員大聲制止，強調「可以拍照，但不能錄影」，並表示「不能拍到他們」。而且到下機前，這名空中服員都沒有給他好臉色，該乘客認為對方態度很差，感到被針對。

航空公司回應事件，指該名旅客的鏡頭朝向機上走道架設，有機會拍攝到空中服員和其他旅客，礙於私隱和安全，空中服員才委婉向該名旅客說明要拍攝餐點要調整角度。

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多間航空公司都有禁拍規定

事實上，全球不少航空公司都有明文規定，禁止旅客在機艙內拍攝。例如：荷蘭航空會在飛行期間廣播提醒乘客，不要拍到任何機組人員；澳洲航空亦明文規定，乘客在拍攝到機組人員或其他乘客前，必須事先徵求對方同意。英國維珍航空規定，在機上使用攝影器材，必須依從機組人員指示，即機組人員有權禁止乘客拍攝。美國聯合、西南、達美航空亦訂明，乘客在飛行過程中，只能用攝影器材記錄自己的「個人活動」，未經對方同意，不得拍攝機組人員與其他乘客。

國際航空旅遊產業顧問Fabian Lee也在其Facebook帳戶表示，「機上拍照錄影前要先問，飛機上是公共空間不是你一個人的天地」，還稱不要因為自己有買飛機票就可以肆無忌憚，機組人員需要照顧的不只一個乘客，「如果為了迴避你的攝影或者讓他感到不適，他無法正常確保其他數十位旅客安全，旅客的安全以及大多數人的權益比個人需求重要。」

事件曝光後，網民也不甚支持該名投訴的乘客，表示「內心是有多脆弱，這樣就要找媒體撫慰受傷的心」、「所有奇怪的規定背後，基本都有更奇葩的原因」。

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