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阿米巴痢疾｜男子頭痛揭染「阿米巴痢疾」　住院1個月離世　疾管署：5大高危族群小心

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/06/24 12:15

最後更新： 2024/06/24 17:15

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【食腦蟲/食腦變形蟲/福氏內格里阿米巴原蟲/腦炎/頭痛/夏天/水上活動】夏天戲水要小心！高雄一名男子劇烈頭痛，四肢偏癱求醫，揭感染死亡率達99%的「食腦變形蟲」，終在入院後1個月病逝。有醫生警告，夏天是戲水季節，食腦變形蟲可從鼻腔進入大腦而致命，提醒市民盡量避免到不潔的水中游泳和嗆水，一旦出現以下症狀必須立刻求醫。

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綜合當地媒體報道，高雄一名男子因為劇烈頭痛到當地醫院急症室求醫。當時男子告訴醫生，指自己頭痛、食慾、四肢乏力、虛弱，尤其是左側肢體偏癱。醫生得悉病情立刻安排電腦斷層和磁力共振檢查，發現男子左右大腦不對稱，且有「瀰漫性腦病變」，但非中風。醫生安排男子住院做進一步檢查，發現男子腦顱有感染，住院期間病情和意識急轉直下，當時主診醫生亦初步診斷出是「福氏內格里阿米巴原蟲」（俗稱「食腦變形蟲」）。

當地衛生局今日（24日）指出，翻查相關記錄，該名69歲男子原居住於外縣市，去年6月因腹部不適來高雄就醫，因皮膚出現潰爛，後來更出現意識改變及偏癱，到當地醫院急症門診求醫，其後住院進行腦部病理組織切片結果「疑似痢疾阿米巴」，於去年7月22日由高雄長庚通報「阿米巴痢疾」，同日經疾管署研判確診。男子入院期間曾出現腦壓過高，導致嚴重腦水腫，意識混沌，最終住院一個月後於7月31日因腦壓過高壓迫腦幹死亡。

更多相關新聞：食腦蟲｜澳洲熱門泳灘恐現「食腦變形蟲」　入腦死亡率高達99％醫生拆解感染風險

拆解「阿米巴痢疾」

根據疾管署疾病資訊，「阿米巴痢疾」為痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，屬第二類傳染疾病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，但痢疾阿米巴原蟲可能侵入宿主的腸壁組織，引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢或便秘，患者可能會有發燒，寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

阿米巴性痢疾沒有特別的流行季節，惟注意精神疾病及智能障礙收養機構，因生活習慣、衛生條件、環境污染及群居狀況有較高的感染機會。另外，男同性戀之性行為、免疫能力低下、外遊到此病流行地區後回國、來自流行地區的外籍勞工及移民等，都是阿米巴性痢疾的高危險族群。

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死亡率高達99％

另外，市民亦切勿忽視夏天流行的其他致命疾病。台灣外科醫生袁俊文分享病例時表示，過往有文獻報告指出「食腦變形蟲」有大可能是從鼻子進入人腦，提醒市民夏天在野溪、水池戲水屬高危活動，一旦有原蟲或囊體進入鼻腔，原蟲或囊體可能會沿著嗅覺神經，從鼻腔底部顱底入侵腦內，就可能引發腦炎與瀰漫性腦病變，發病後死亡率可達99%。

夏日是水上活動的旺季，故此他建議進行水上活動時，謹記不要把頭浸在水裡面。可以的話，亦盡量不要去不太流動的野溪或水池戲水，減低感染風險。若在戲水後出現頭痛、頸部僵直、嘔吐等症狀，應盡快求醫且告知醫生有曾經到外邊戲水。

感染食腦蟲後9大症狀

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，感染食腦蟲後會出現9大症狀：

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避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦變形蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦變形蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

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