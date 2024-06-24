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香港今昔｜霓虹招牌消失人潮不再　日本遊客拍攝旺角5年前後對比極震撼

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 19:23

最後更新： 2024/06/24 19:23

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霓虹招牌消失、人潮不再，日本遊客重遊香港拍照，旺角5年前後對比極震撼。

【香港今昔/霓虹燈招牌/旺角/電影場景】談起香港獨有文化特色，當然不得不提鬧市上大大小小的霓虹燈招牌。過去吸引不少遊客均慕名而來拍照打卡，甚至成為許多經典電影的場景。一位日本網民時隔5年重遊香港，他於網上分享一張旺角的今昔對比圖，惟如今的街景令該名日本網民感慨萬分，指一切都改變了。

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日本遊客5年後重遊香港：令人失望

日本網民在社交平台X（前稱Twitter）發佈2張在旺角西洋菜南街同一個地點拍攝的今昔對比圖，照片可見5年前旺角街上人流密集，不少人正在逛街，亦有不少小販攤檔，霓虹燈招牌密密麻麻，璀璨的燈光惹人注目。但5年後同一個位置只剩下數個極小型的霓虹燈，而且人流稀少，與5年前大相徑庭。

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他慨嘆：「已經5年沒有來過香港了，很令人失望，因為一切都改變了。」其他網民亦感到惋惜，留言指現在沒有拍照的價值，又有人指對香港的印象還停留在5年前充滿霓虹燈招牌的時候。

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根據香港特區政府屋宇署資料顯示，小型招牌（含霓虹招牌）只要符合相關安全要求，是可以保留使用的。有關部門並無集中清理現存招牌的計劃，但許多大型霓虹燈招牌被拆除，相信是和安全理由及維修保養成本有關。

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