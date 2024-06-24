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時尚速報｜本地tee品牌To Son,童稚為本　推Happy Meal快餐tee系列【內附連結】

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2024/06/24 16:48

最後更新： 2024/06/24 17:42

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Tee。（$428/圖片品牌提供）

疫情期間，本地電影、時裝品牌和文創藝術得到廣大市民關注，但疫情過後熱情仿佛隨即驟降，但其實「本地薑」活動依然頻繁，就好像本地tee品牌To Son,剛推出Happy Meal系列，同時為慶祝零售伙伴DAHOOD 20週年推出特別版tee，絕對值得大家支持。

本地tee品牌To son,的設計概念源於成人希望將所擁有美好的都獻給小孩，「Design to son,」 如像一封信或一份禮物般，用創作盛載成人對小孩的祝願。品牌的設計師在創作時以兒童的直覺出發，所選用面料料均以舒適為主，希望大家穿上時如同小孩一樣自由自在。

Tee。（$428/圖片品牌提供）

今次Happy Meal系列以孩童兒時的Favourite Place-------美式快餐店為創作靈感，設計上以繽紛色系與稚氣的繪畫風格，精選快餐店最惹人垂涎的速食甜點，包括漢堡（Burger）、薯條（Fries）、班戟（Pancake）、盒裝牛奶（Milk）、鮮奶咖啡（Dirty）、肉扒（Meat）、草莓和朱古力冬甩（Donut）。

Tee。（$428/圖片品牌提供）

當中亦有一件專為香港選物店DAHOOD聯乘推出限定tee，顏色上選用DAHOOD的品牌藍色，加上傳統忌廉蛋糕插上色彩繽紛的蠟燭的圖案設計，仿照兒童手寫字體，以拼貼方法刺繡上兩個品牌單位DAHOOD和To son,的名字，前幅則以「20,」字樣的線繡點出20週年的特別時刻，一同以美食祝賀慶。

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此外，亦首度推出玻璃杯碟套裝，玻璃杯印上系列的美食圖案與品牌標誌，而玻璃圓碟則模仿童趣手繪風格畫上漢堡圖案與線條，玻璃杯與碟均可放入微波爐使用，讓大家在家享用美食同時，亦可延續快餐店大快朵頤的歡樂。

支持本地品牌的你，還不趕快行動。

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