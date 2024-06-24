善心影帝丨梁朝偉不忍病童失望捐300萬　分享自身經歷勉勵青年：最重要找到個人目標

▲ 偉仔真係好有善心！

影帝梁朝偉私下生活低調，惟他擁有一夥善心！香港兒科醫學會去年成立「鵬程奮進堅毅獎學金」，梁朝偉擔任該獎學金發言人，偉仔早前聯同港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強亮相商台節目《政好星期天》。

偉仔不想學童失望

當梁朝偉知悉鑑於經費有限，去年約有170人報名，惟只得20位兒童獲獎，偉仔為拎不到獎的兒童感難過兼反問：「咁咪有百幾個人好失望？」

因而，今年偉仔決定私人加碼捐出300萬，以及一幅已故華裔藝術家趙無極的畫作來拍賣籌款，偉仔冀望盡量滿足有需要的人之外，更想起到帶頭作用。

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▲ （商台提供）

影帝自言九成幾時間都失敗



偉仔於節目中稱去年得獎的小朋友思想正面，包括有小孩把部分獎金捐予母校，令他十分感動。

他說：「我參與後發現申請人數有很多，但得到支持的人很少，希望能滿足到有需要的小朋友和家庭，可以透過我令更多人關注這些有需要的家庭和小朋友。錢不是最重要，最重要令到這些小朋友知道，我們是站在他一邊。我覺得在精神上的支持，對他們來說亦很重要。」

雖然偉仔於影壇上屢獲獎項，他卻謙稱攞獎比率可能得8、9%，即是九成幾時間都是失敗，不過他會視之為人生經歷，最重要是找到個人目標同熱誠。

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用自身經歷鼓勵青少年

去年，梁朝偉出席「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金」活動時 ，同樣以自身經歷鼓勵青少年，6歲時父親突然離家，於單親家庭長大的偉仔，中學未畢業就要到社會工作：「我覺得自己幾好運，5、6年後就找到一份自己好有興趣的工作，雖然自己讀書不多，但可以進修，除了自修外，我對每個工作都好認真」。

他直言：「我不夠膽說自己今日好成功，但起碼做到心裡的要求」。他指，自己跟市民大眾一樣都是普通人，稱：「如果我都可以，我相信所有人都可以。」

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