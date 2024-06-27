正能量｜柬埔寨孕婦無淨水洗澡恐細菌感染　組織籲眾籌建水泵潤澤貧苦生命

▲ 22歲媽媽Klee Chhou獲點滴是生命支援建設家用水泵及淨水器，終於無需再擔憂水源安全。

打開水龍頭取水煮食、梳洗是都市人再平常不過的事，但其實遠在1,455公里以外的柬埔寨農村，仍有居民每日長途跋涉，背着兩個大水桶走在沙石路上，到水池打水。一個人頂多取得兩桶水，全家人就靠這兩桶水應付日常所需。每日如此費時費力，精神、體力、心理也承受莫大負擔。

柬埔寨為缺水國度之一，約7成半人口居於低度發展的農村地區。由於缺乏淨水設備，居民只能用自己的方式土法取水——收集雨水、遠赴水池取水等。但由於水池長期暴露於室外，被昆蟲及動物排泄物污染的風險大增，成為細菌的溫床。即使居民未必直接飲用，但用以清洗食具或洗澡，同樣有機會誘發健康危機。

▲ 柬埔寨村民每日遠赴水池取水，池水源暴露在戶外環境，容易含有細菌、昆蟲及動物排泄物等污染物。

現年22歲的Klee Chhou已是一孩之母，正懷有第二胎。她一家原依賴水池和井水生活，但誕下第一胎後，她才發現淨水對她和嬰兒相當重要。初生嬰兒皮膚嬌嫩，免疫力也較差，不潔的水源有機會引致皮膚過敏，若飲用受污染的水更可能患病，恐釀其他疾病危機，「小寶寶比較脆弱，我最擔心水不潔淨會影響他的身體，以前也曾聽過村裡有小寶寶因此而生病。」

除了為保障孩子健康，剛分娩的Klee Chhou同樣需要淨水。分娩後一星期是傷口修復黃金期，若此時再用受污染的水源洗澡，傷口不但容易發炎，嚴重的話更有機會出現併發症危害生命。身為媽媽，Klee Chhou的最大心願是孩子長大後毋須為水而掙扎：「水是基本權利，而不是甚麼奢侈品，我希望孩子可以擁有不同機會，健康、快樂地生活。」

▲ 村民以水池取得的水清洗食具，衞生情況存疑。

幸而及時獲得「點滴是生命」支援，建設家用水泵及淨水器，她終於無需日夜為淨水擔憂。其實點滴是生命持續與柬埔寨非牟利團體HVTO（Home Volunteer Teacher Organisation）合作，為村民建設毋須用電的家用水泵，以人手鑽地連接地下水獲取水源，其後再加建由砂石組成的生化砂濾淨水器，過濾地下水中的細菌，將水淨化至適合飲用，藉此緩解村民因飲用或使用污水更產生的健康問題，並減省村民打水時間，讓他們取得生活選擇權，大大改善其生活質素。

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為幫助更多柬埔寨村民，點滴是生命自5月27日發起為期一個月的網上眾籌「柬埔寨淨水之旅：唔再飲呢啲！」，為柬埔寨缺水村落居民籌建300套家用水泵及生化砂濾淨水器，期望透過潔淨食水緩解村民的健康及衛生隱患，重拾生活選擇權，以淨水作為脫貧的第一步。所有款項將用作家用水泵及淨水器之建設。

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