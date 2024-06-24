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BrewDog 2米巨型「黑心」快閃飄浮　一文盡看Black Heart出沒地區

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2024/06/24 16:56

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

巨型「黑心」將快閃遊走於銅鑼灣、鰂魚涌和尖沙咀等地區，為香港人帶來無限驚喜和歡樂。

一直勇於打破現狀的蘇格蘭精釀啤酒品牌 BrewDog 宣布於香港推出全新黑啤 Black Heart。為慶祝這款顛覆 21 世紀的黑啤正式登陸香港，BrewDog 將於即日起至26日期間展出高達 2 米的巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，每日在香港不同地區「快閃」。是次巨型「黑心」將快閃遊走於銅鑼灣、鰂魚涌和尖沙咀等地區，為香港人帶來無限驚喜和歡樂。

BrewDog為重視獨特風味和完美品質的21世紀啤酒愛好者度身訂造出Black Heart 黑啤，重新定義和詮釋經典黑啤。Black Heart 黑啤擁有更高的麥芽濃度，啤酒苦度只有30 IBU，而口感豐富綿密。其獨特風味源於以烘焙麥芽作為釀酒材料，咖啡和可可的烘烤香氣和濃醇風味層層交織，尾韻帶有一絲焦糖甜香，營造多重的味覺享受。

雖然黑啤已有數百年的歷史，但今次終於在港推出的 Black Heart 則為傳統啤酒風格帶來別樹一幟的演繹，重塑黑啤風味。Black Heart 不但成功吸引了更多年輕的啤酒愛好者初嚐黑啤滋味，當中更有不少顧客認為 Black Heart 的質素遠遠超越了他們最喜愛的啤酒。「Black Heart」巨型飄浮「黑心」快閃活動以更相宜的成本，重新詮釋近期在港展出的巨型心型裝置藝術。

Black Heart 黑啤的獨特風味源於以烘焙麥芽作為釀酒材料，咖啡和可可的烘烤香氣和濃醇風味層層交織，尾韻帶有一絲焦糖甜香，營造多重的味覺享受。

始於2007年在蘇格蘭開設小型釀酒廠，BrewDog 以創新的品牌方針和對品質的堅持，於競爭激烈的英國啤酒市場突圍而出。BrewDog 秉持破格前衛的風格，打破一切常規，採用來自世界各地的優質麥芽及啤酒花，打造世界級精釀啤酒。招牌啤酒 Punk IPA 以新世界啤酒花釀製，呈金黃色澤，口感輕盈清爽，結合焦糖和熱情果的清甜味道，西柚、菠蘿及荔枝等多重風味於口中爆發，最後以微苦醇香作結，帶來衝擊爽朗的味道，完美體現 BrewDog 的龐克風格。

Black Heart、Punk IPA，以及更多 BrewDog 產品將於 BrewDog 酒吧、香港部分酒吧、超級市場及便利店有售。年滿18歲或以上的大眾即日起至26日可到以下出沒地點捕捉巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，屆時除了能夠免費品嚐Black Heart啤酒，更可獲贈7-Eleven、Circle K優惠劵以及BrewDog酒吧啤酒换領劵乙張。

INFO:

「Black Heart」巨型飄浮「黑心」快閃活動
2024年6月24日（星期一）：銅鑼灣、灣仔
2024年6月25日（星期二）：尖沙咀
2024年6月26日（星期三）：鰂魚涌、上環、中環

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消費種類 中環 7－Eleven 啤酒 酒吧 鰂魚涌 便利店 裝置藝術

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