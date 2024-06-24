聲夢小花︱讀直資英中學費近2.5萬　鍾柔美中學畢業全班第1：即將開始新的篇章

▲ 鍾柔美中學畢業考獲全班第1！

【聲夢/鍾柔美/Yumi/聖道迦南書院/DSE/畢業/直資/英中】17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前中學畢業，成績優秀考獲全班第一名，作為應屆DSE考生的她，將於下月17日放榜。Yumi所就讀的學校位於觀塘的基督教中國佈道會聖道迦南書院，屬於一間直資英中，每年學費近2.5萬元。

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Yumi在社交網上載畢業照，見她穿上畢業袍及拿著一紮花束慶祝畢業，考獲班內第一名上台領取獎狀。她留言：「今日我畢業了，向所有支持我的老師和朋友，說聲謝謝你們，我會永遠都記得 這段難忘的中學時光，即將開始新的篇章，新的挑戰，加油鍾柔美」。

▲ Yumi是應屆dse考生。(IG圖片)

鍾柔美學校︱Yumi童星出身

童星出身的鍾柔美，有「小鍾嘉欣」稱號的，小時候拍過不少劇集，3年前參加《聲夢傳奇》奪得季軍，以歌手身份正式入行。鍾柔美除了唱歌跳舞很有天份外，成績也相當好，校內考試考獲全班第一。

她曾表示本來想過到外國留學，但因怕在外地會思鄉，所以比較傾向留在香港，希望可以兼顧讀書和工作，但不會報讀與演藝有關的科目，原因非常有遠見。

我想讀business，想留條後路給自己，這行不穩定，如果將來我不再出名，也可做其他想做的事。

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鍾柔美學校︱聖道迦南書院以「3R」教學理念

鍾柔美就讀位於觀塘區的直資男女英文中學基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱聖道迦南書院），以「3R」教學理念推廣正向教育，配合學校課程及多元化課外活動，令學生在基督教教育和信仰生活下，成為自主學習、正面又充滿自信的學生。

據李家鳴校長指，學校的「3R」教學理念，即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），正是體現學校面對新常態下的重要課題，「特別是Resilience（抗逆力），令學生可應付多變的社會。」

學費方面，據校網資料2023至24年度每年學費$24,600，分10期繳交，每月$2,460。學校預告2025年度會加學費，正在等待教育局批准。

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