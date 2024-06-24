十大中文金曲丨詹天文不清楚Gigi合約問題 　JW透露一月已分手親回與朱敏瀚關係

▲ Windy失落見唔到Gigi。

《十大中文金曲》昨晚（23日）圓滿結束，聲夢出身的詹天文（Windy）和林智樂（Felix）分別獲「最有前途新人」銀獎及銅獎。

提到同是聲夢出身的好友炎明熹（Gigi）傳將離巢無綫遭「雪藏」，昨晚雖然獲得「優秀流行歌手大獎」也未有出席領獎，不過她亦在社交網轉發粉絲截圖，並感謝港台，看來她亦很留意領獎禮的動向。

聲夢傳奇丨傳炎明熹離巢被雪藏 經理人解釋Gigi因「外在因素」缺席頒獎禮

沒有傾合約問題

Windy接受傳媒訪問指與Gigi不會傾合約問題，因為每人合約期有長短，又會有些秘密，認為Gigi若想講便會講，自己不會追問。

她自言看不見Gigi出現感失落，又表示聲夢3小花7月開騷獨欠Gigi，當時也感到錯愕，並認為3缺一便不是After Class。

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與前度和平分手 親回與朱敏瀚關係

至於王灝兒（JW）早前宣布與富貴男友葉韋彤分手，JW透露分手是一月的事，當時未有向外公布，與前度是和平分手，分手再見亦是朋友，現時心情很好，剛完成音樂劇和廣州演唱會。

對於網民批評她只能共富貴，不能共患難，她表示知道外界對她的批評，亦明白不會所有人也明白她，只有家人和朋友知道其性格，同樣深明做這行就預了要接受不同批評的聲音。

JW再指早前買樓及雪卵是為給自己突破，也是當買個保險，又透露現時單身，而指與朱敏瀚從來只是朋友關係，稱沒有發展機會。

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