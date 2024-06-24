聲夢小花︱Yumi以全班第一告別中學生涯　鍾柔美忠粉保錡再出動撩女神【多圖】

▲ Yumi鍾柔美中學畢業，保錡向她送上4個字！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前在社交網分享自己中六畢業的靚相，更帶來一個喜訊，就是她考獲全班第一名，為中學生涯畫上一個完美句號。

Yumi擁有甜美外表、白滑長腿，兼且文武雙全，深受網民正評，就連ERROR成員保錡也狂Like Yumi的靚相！保錡也不時「出動」在Yumi的帖文下留言，他當然也未有放過Yumi的中學畢業帖文，向女神送上四個字！

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保錡留言撩Yumi

Yumi在社交網貼出其身穿中學畢業袍的相片，而且她再次考獲全班第一，是一件開心事！

她寫道：

今日 我畢業了🥰🎓

向所有支持我的老師和朋友 說聲謝謝你們

我會永遠都記得 這段難忘的中學時光🤍

即將開始新的篇章 新的挑戰 加油鍾柔美💪🏻🩷

不少Yumi的「米粉」也有留言祝賀偶像，最注目的都莫過於ERROR成員保錡，保錡簡單地留下「恭喜恭喜」，但未見Yumi有作出回應。

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保錡做Yumi狂粉

保錡過往不時在IG對Yumi的帖文撰好，Yumi為DSE閉關時「快閃」開直播，他也有留言「笑一個」，足證保錡是相當關注與支持Yumi。

在今年4月29日，完成DSE考試的Yumi「回歸」社交網，保錡又有留言「笑一個」，Yumi就以一個笑臉表情符號來回覆，保錡再回應「笑得幾好」，但Yumi就未有再繼續回應保錡。

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Yumi謙稱非學霸

Yumi曾分享自己在中五時考獲全班第一名，因而獲不少媒體冠以學霸之名，Yumi過往在接受TOPick專訪時趁機解釋自己並不是學霸：「我沒想過自己可兼顧工作與學業、會在校內取得不錯的成績，當時只是想與大家分享我的快樂。而且我覺得校內的好成績不代表一切，全港有好多很厲害的學生，我只是一名小薯仔而已。」

她強調：「我真的不是學霸，但我會繼續努力，真的是要向前行！」

▲ Yumi鍾柔美謙稱自己非學霸。（經濟日報圖片庫）

童星出身 愈大愈靚

Yumi是一名混血兒，為家燕媽媽藝術中心的畢業生，並曾為組合Honey Bees成員之一。 年紀輕輕的她已擁有不少舞台表演、演出經驗，如曾於TVB劇集《收規華》演女主角梁芯（楊茜堯飾演）的童年版。

在2020年，Yumi參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，憑穩定表現獲季軍，於2022年2月4日推出首支個人單曲《Breakin' My Heart》，並奪新城《勁爆新人》、十大中文金曲 《最有前途女新人》優異獎。

在2024年初的《萬千星輝頒獎典禮2023》，Yumi成為「最具潛質新人獎」得主之一。

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