媽媽掃貨注意｜的士司機慘收偽鈔蝕錢　A4紙質崩口金牛+紅衫魚反面倒轉印【附4招辨真偽】

▲ 的士司機慘收偽鈔蝕錢，A4紙質崩口金牛，紅衫魚反面倒轉印。

【偽鈔/假鈔/假銀紙/的士】近日除了有$500的偽鈔出現之外，還有$1000及$100的偽鈔流傳市面。有的士司機於社交平台上載影片，分享自己懷疑收到偽鈔的經歷，更提醒行家要小心上當，影片中一張懷疑是崩口偽鈔$1000，另一張則是背面倒轉印刷，懷疑是假$100。

的士司機收崩口金牛$1000

近日有的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載收到假鈔的短片，並留言「收到南亞偽鈔，各位睇路，佢會好急咁係路口嗌落車，記得check清楚」。影片中，的士司機展示手上懷疑是假鈔的$1000，不過由於該張$1000有一條反光的金屬線，令他當初以為是真，但摸下去之後卻發現紙質如A4紙一樣，翻背面，鈔票的其中一端，圖案更少了一大截，如被「咬咗一忽」，他才驚覺自己收到偽鈔。

其後，他又在留言區描述事情經過，指該名南亞乘客「落得好急」，尚未到達目的地已問他「呢度落唔落得」，由於該處是雙黃線，所以司機駛到最近的落客點。當時的士咪錶顯示價錢為290元左右，該名南亞乘客「拎張1000蚊出嚟，話找700得啦」，司機找錢後便讓乘客下車。事後發現收到假鈔後，他已報警求助，不過「阿sir話（捉到）機會好渺茫，但我最起碼要報案做返應該做嘅。」

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最新影片推介：

疑似$100偽鈔圖案倒轉印

除了偽鈔$1000外，該群組亦有一段的士司機懷疑收到$100偽鈔的短片，標題為「執到都要甩下」。影片中，司機表示收到兩張$100鈔票，當準備袋起時，發行其中一張$100手感「滑嘟嘟」，翻過背面發現圖案印反了，才知道自己中招，收到疑似偽鈔，於是拍片提醒「收錢嗰陣時呢，就真係要小心啦啊」。

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不少網民同情收到偽鈔的司機，提醒司機「下次用手捽，真鈔有凹凸手感，假鈔平滑」、「提議你用呢隻紫光電筒，只有手指尾大小，包含一個紫外線燈，有效照出銀紙上水印圖案」、「似真錢多啲喎！ 嗰條銀線有反光嘅」、「1000蚊紙必定唔收」、「用電子收費咪好」。

金管局教「辨鈔4式」

大家要防止中招，可以跟從金融管理局網頁所教的「辨鈔四式」分辨銀紙真偽：

▲ 金融管理局網頁曾教市民的「辨鈔四式」分辨銀紙真偽。（香港金融管理局圖片）

第一式：看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋

第二式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線

第三式：摸摸有沒有凹凸手感

第四式：是留意鈔票有沒有水印

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