逆轉腎衰竭｜男子常頭痛揭患腎衰竭　醫生教吃1食物半年逆轉腎衰竭　還有效防癌/降血壓

【腎衰竭／腎病／頭痛／頭暈／肚痛／食物/逆轉腎衰竭/防癌/降血壓/腎臟科醫生推介/大蒜/芫茜/洋蔥】如果經常感到頭痛，當心屬腎衰竭警號！有台灣醫生分享案例，有名45歲男子經常有頭痛、頭暈等問題，經檢查後發現其體內重金屬過多，並確診患上腎衰竭。醫生追問下發現，男子於半年前因為性功能減弱而自行到草藥店買藥吃，望以幫助改善，結果持續吃草藥達半年，造成腎衰竭問題。醫生建議他停止吃草藥，並改吃1種食物，最後成功逆轉腎衰竭問題。

最新影片：

男子常頭痛揭患腎衰竭

台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享案例，有名45歲男子經常出現頭痛、頭暈和肚痛等問題，身體檢查結果顯示他有貧血情況和腎衰竭，其腎絲球過濾率由正常80分降至60分，遂到醫院接受詳細檢查。醫院檢查更發現，男子體內血液鉛含量過高，誘發了貧血、頭痛等問題；醫生追問後揭露，男子於半年前因性功能下降，經朋友介紹下去了一間沒有招牌的草藥店，自行購買草藥服用。

醫生推測，正是這些草藥導致其體內鉛含量增加，故促請他停止服用草藥，並多喝水以便體內的鉛自然排出。雖然男子在停藥後，腎功能和貧血就沒有繼續惡化，惟腎功能仍未完全恢復正常，並偶然出現頭痛問題，遂再向洪醫生求醫，並問他「可以吃什麼來增加重金屬鉛排出體外？」。

洪醫生就建議他可以多攝取大蒜、芫茜、洋蔥等食物，同樣可增加鉛的排出，後來男子堅持每天吃兩瓣的生大蒜，持續吃了半年，不止頭痛、頭暈得以改善，連腎功能也逐步恢復正常。

同場加映：

飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎 台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇

大蒜8大好處

洪永祥指出，大蒜含有豐富的硫化合物，有助保護身體器官免受重金屬的毒害。他引述2011年的一項研究，研究針對部分長期暴露在含鉛環境中的汽車電池廠員工，讓他們每餐攝取大蒜，維持4周後發現，大蒜減低了他們體內鉛的含量達19%，並改善一些臨床中毒徵狀如頭痛和高血壓。

醫生表示，大蒜主要有8大好處：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

抗發炎／殺菌：大蒜含有豐富的營養價值，包含碳水化合物、蛋白質、維他命B1／B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及30多種蒜氨酸、蒜酶轉為「大蒜素」（allincin）為主的硫化合物，具有對抗炎症、殺菌和保健的效果功效。而且當大蒜被切碎、壓榨或咀嚼後，蒜素會被釋放出來，但這種活性化合物只會短暫存在於新鮮大蒜中，故此生食大蒜是獲取其最大營養價值的方式。

降膽固醇／降血壓：過往有研究發現，高血壓患者補充高劑量（約每日4片）的大蒜就能夠改善其血壓情況；而且大蒜補充品亦被證實可以降低總膽固醇和低密度脂蛋白（即壞膽固醇），尤其對於高膽固醇者效果顯著。

增強免疫力：過往有不少研究表明，大蒜補充品亦可增強免疫系統功能，有助預防和緩解流感及普通感冒的嚴重程度。故此醫生建議經常感冒的人可以嘗試在飲食中加入大蒜，可能會有所助益。

預防癌症：醫生引述美國癌症研究所（AICR）研究報告，指出經常攝取大蒜可降低罹患結直腸癌之風險；過往有動物實驗證明，大蒜中的烯丙基硫化物（allyl sulphides）能有效抑制大腸腫瘤的形成。

預防老人癡呆症／認知障礙症：醫生表示，大蒜含有豐富抗氧化劑，可防止細胞受損和衰老。高劑量的大蒜補充劑有助於降低罹患老人癡呆症和認知障礙症之風險。

預防心血管疾病：根據台大醫學與食品科學的跨領域研究，常食用紅肉和蛋類或會導致體內產生氧化三甲胺，增加心血管疾病的風險。研究團隊建議，生食大蒜能減少三甲胺的生成，從而有助於預防心血管疾病。

排出體內重金屬：大蒜中的硫化合物已被證實能預防重金屬毒性對器官的損害。一項研究發現，大蒜能顯著降低鉛毒性及相關症狀。

低熱量：大蒜營養價值豐富，但熱量極低。每一瓣（約3克）大蒜僅含約3.7卡路里，因此攝取大蒜不會導致體重增加。

內容獲「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」授權刊登。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5