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家庭關係丨從病房百態分析家庭關係 昏迷伯伯獲太太及子女輪班制陪伴走最後一程

家事百科

發布時間： 2024/06/24 13:15

最後更新： 2024/06/24 13:17

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《家族榮耀之繼承者》劇照

母親因跌倒而住院的那段期間，我曾天天探訪。給她帶來不同款式的美食，是我的心靈寄託，也是我唯一可以為母親做的小小事情。

天天耽在醫院老人病房的樓層，卻意外地給予我人生的新啟示，讓我重新思考人生的意義。

每個躺在病床的長者，都有一個不同版本的漫長故事，內容是好是壞，卻不自覺地刻劃在每個人的臉上。

湊得輕鬆啲
新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

那位伯伯一臉祥和，雖然大部分時間都處於睡夢中，但那張微笑的臉該正在沉醉於美夢中吧！他的太太和子女以輪班制來陪伴他，周末時候更會特別熱鬧，有幾個小孩在嬉戲，看得出這個家庭的成員非常團結，對伯伯的關愛是一致的。

有個女兒每次都會將椅子搬到伯伯的床尾位置，然後坐下來，雙眼從未離開伯伯的視綫範圍，原來她是要確保伯伯醒來時，雙眼甫打開就能直綫看到她而不會感到孤單呢！

我不清楚伯伯是否富有，去世後會否有大量金錢分發給家人，但觀人於微，伯伯的家人都是發自真心愛他的。那個因450萬元而跟5個子女反目的伯伯，也許最後的那段路會走得孤寂了。

就像那位從來沒有人探訪的婆婆，每次走近她，我都會起了一身雞皮疙瘩。她一臉猙獰，對每個路過的人都怒目對峙，極不友善。她過去的經歷一定是異常顛簸了，所以她也絕對不會給任何人過好日子吧，她不是使勁尖聲叫救命，就是將食物或口水吐滿地，極不好惹。

最後的那段路，有人兒孫滿堂、有人孤獨終老，不是因為有人命好、有人命不好，而是有人善良修成正果、有人則待人差劣自食其果呢！

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撰文 : 鄧藹霖

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