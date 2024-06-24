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鍾健威與友合資七位數開製作室　黃美棋升呢做老闆娘冇時間造人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 13:34

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黃美棋與老公鍾健威婚前已共同經營不少生意，近日Ray與圈外好友投資七位數開設3千尺多用途製作室No.5 Studio，美棋則負責搜羅傢俬佈置及安排Booking，真正做到「老公打本，老婆打骰」！

製作室上周舉行小型開幕儀式，為免朋友們頻撲，僅邀請了小數友人到賀，包括阿正黃正宜、芯駖@COLLAR、胡子彤、周家怡、林淑敏、周志康、何浩文、妹頭盧頌恩及鄭文等。

（發相）

美棋透露製作室已試業半年：「之前因為搞結婚同忙於Production工作所以一直沒有時間搞Grand Opening，托賴有好多朋友幫手宣傳，而好多客戶都鍾意我哋呢度夠大夠乾淨，所以已經有好多合作，選擇我哋呢度拍廣告、節目同做訪問等，包括MIRROR、ERROR、林峯、劉俊謙、胡子彤等等都嚟過！」

問到為何不大搞Grand Opening？二人均表示不好意思，「始終兩個月前婚禮大家先過嚟賀過我哋，所以今次只係叫咗部分朋友同藝人過嚟玩吓！但估唔到都一呼百應，大小姐（林淑敏）拍完劇仲即刻趕過嚟！而Dominic（何浩文）仲充當攝影師，不斷幫阿康、妹頭佢哋喺studio每個角落影相打咭，可能見我哋喺逆市都夠膽創業啩！」

而Ray與美棋在婚後亦忙於工作，造人也未有時間，美棋笑謂：「連Honeymoon都未安排到，但今日Ray要去法國拍嘢，會帶埋我去，我哋去巴黎研究下先！」

（發相）

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