親子外遊｜行李箱密碼是000？ 資深空姐分享行李托運前必做7件事

▲ 資深空姐分享行李托運前必做7件事

每次旅行把行李托運前，大家可有：一、拍攝托運行李的外觀和件數；二、為所有行李箱上鎖；三、撕除貼在行李箱上所有舊條碼；四、在行李箱外掛上自備或航空公司提供的行李牌；五、在行李箱內壁寫上聯繫自己的資料，或放行李牌；六、行李箱內放追蹤器；七、用行李箱綁帶。

以上一至六項，是我必做的工夫，第七項就視乎托運行李的大小和重量。如果只是一隻小於二十四吋的行李箱，又不是被塞得快要破篋，我便不會用行李箱綁帶。

「咁麻煩！」你可能覺得以上各項工夫多此一舉。

我跟好些朋友一起旅行，發現有人真的從來不會為托運行李箱或行李袋加上鎖頭：即使行李箱已設置鎖頭，他們都不會把原廠預設的密碼編號「000」，改為自己設定的密碼，換言之，上鎖功能形同虛設。

我不知道大家為何對托運行李如此有信心。如果它們在托運途中被人打開，盜取物品或放下不屬於你的東西，怎辦？不法之徒往往取易不取難，你會否後悔自己沒有為行李上鎖？

世界各地的機場，每天都出現乘客無法找回托運行李的事情，難保下一個就是你。

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拍攝托運行李的外觀和件數，能為航空公司提供非常清晰的失物資料。你可能擔心在行李箱外掛行李牌，會洩露太多個人資料，如姓名、電話和住址。

我的做法是，行李牌上只寫姓名、電話（包括香港的國際電話區號+852）和電郵地址。至於姓名的寫法，不會是我常用的叫法。舉例，藍海寧Michele Nam，我會在行李牌上寫「MM Nam」。如果有人致電給我找MM，我就知道一定是關於托運行李的事。

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