親子外遊｜兩手空空瀟灑登機大錯特錯 資深空姐強烈建議必須要帶呢樣東西

▲ 《春嬌與志明》劇照

昨天談到有人兩手空空瀟灑登機，我卻總像大媽帶着一個手提袋，袋內放滿可提升飛行樂趣的法寶，包括連帽的薄外套、藥物和以下東西。

旅行插頭、充電寶和充電綫。今時今日，手機代替了書本和手提電腦，可用作消閒和處理職務；連上漫遊，可以即時發放信息，跟世界各地保持緊密聯繫。手機亦存有入境需要的電子二維碼和電子錢包，手機沒電，比天塌下來還嚴重。飛機座位有充電設計，不過以USB充電綫充電效果欠佳，換上旅行插頭則大有改善。不幸座位中無法充電，充電寶便可大顯神威。請記着，飛機沒有充電綫或充電寶可借用，請自備。

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保溫瓶。機艙非常乾燥，必須多喝水來預防身體缺水，保持健康。登機前，可在機場貴賓室或客運大樓的飲水機，為保溫瓶注滿凍水或熱水（加茶包／咖啡粉便可變熱茶／咖啡）。

食物。無論乘坐長途或短途機，我都強烈建議大家自備一點食物傍身，例如新鮮水果（香蕉／提子／蘋果）、果仁、高纖餅乾或小麵包。遇上航班延誤，因為航空公司政策規定飛機未起飛，空姐不能煮餐，所以她們無法為乘客提供任何食物。即使乘客餓到胃痛，空姐也無能為力，或只能給予一點牛奶，自備食物便可免卻求人的尷尬。

頸枕。頸枕有效減輕頸梗痠痛。我有一個頸枕，向內摺後拉上拉鏈，便成為一個小枕頭。靠窗依睡，有它借力便能減輕「瞓捩頸」；放在背後，腰骨得以承托，腰痠背痛便少了，乘坐長途機效果尤其明顯。部分航空公司不提供枕頭，即使提供，內棉稀疏，毫無承托力可言，有些經濟艙乘客索性自備大枕頭上機。

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