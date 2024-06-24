我們與金牌的距離丨保錡使出獨門秘技　Phoebus打出漂亮直拳曹星如都讚好

▲ 保錡最欣賞拳擊的一面，就是勇氣。

吳保錡、吳啟洋（Phoebus）、陳安立（Brian）及黃可盈（Flavia）主持ViuTV節目《我們與金牌的距離》，今晚（6月24日）播出一集，保錡及Phoebus將面對有「神奇小子」之稱的香港拳擊運動員曹星如（Rex）。

未開戰前，保錡便聲稱已看過拳王阿里及泰臣的所有拳賽片段，更自稱由ICQ年代已為自己起了「柔道噴火龍」的綽號。而Phoebus亦不輸蝕，幫自己起了綽號「免費送你一把」。不過，Rex聽到保錡的綽號時，卻禁不住笑問一句 : 「為何是柔道呢 ？我明明是打拳擊。」

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▲ 曹星如認為認真去做一件事未必會成功，但不去嘗試就連成功機會也沒有。

保錡秉承「逃避不是可恥」



二人在零技巧下先跟Rex進行一場熱身賽，每人跟Rex各打一回合，每回合3分鐘，中場休息1分鐘，每打中Rex一下可得1分。

保錡首先上陣，一開始保錡就秉承著「逃避不是可恥的」信念，在擂台上不停轉身走避，連在拳賽中擰轉身是犯規也懵然不知。在下半場保錡將打機技能融入拳擊中，把打機手掣的次序使出來，甚麼L1、R1、L1，然後正方形，恐怕這只有他自己才會明。

▲ 保錡、Phoebus接受曹星如一日特訓，事後深深體會到運動員不易做。

Phoebus打中Rex



輪到Phoebus上場，為不被Rex怒打，Phoebus唯有在擂台上不停繞圈走避，上半場臨完場前Phoebus成功擊中Rex，不過成功是需要付出代價的，下半場一開始，Rex隨即連環進攻，將之前所中的拳十倍奉還，保錡在場邊看到也禁不住發出嘩嘩聲。

不過就在Rex鬆懈的一刻，Phoebus打出一記漂亮的直拳，命中Rex的頭部。連Rex也說這一拳打得清脆俐落，還笑稱真的給「免費送你一把」打中一把。

▲ 熱身賽後，二人得出「打交唔係咁易」和「節目組想送我們去死」的結論。

捱打後，2人被安排跟Rex進行一日訓練，包括：防守反擊、移動步法及速度等。其中一個訓練方法是3人要把一個超過6KG重的大圓球用力互擲互接。

Phoebus稱這感覺就有如一個很大的拳頭打你一拳，但你不可以避開。面對這些訓練，保錡最後認真地說一句：「如果繼續拍攝多兩天真的會死掉。」

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