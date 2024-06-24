天瑜生忌｜天瑜爸爸買蛋糕慶祝女兒9歲生忌　父女逛超市成難忘回憶：盼她每天過得開心

▲ 天瑜爸爸買蛋糕為天瑜慶祝9歲生忌，憶起逛超市難忘回憶。

【周天瑜/醫療事故】因醫療事故變成植物人的女童周天瑜，在今年3月不幸離世，終年8歲，天瑜一家約定他日天家再見。昨日（23日）是天瑜的9歲生忌，天瑜爸爸於社交平台發文紀念女兒，同時也分享過往父女二人的生活點滴，和感謝網民對天瑜的生日祝福。

天瑜生忌｜慶祝女兒9歲生忌 憶昔日逛超市點滴

天瑜爸爸在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文，指6月23日是天瑜首個生忌，他收到不少網友對天瑜的生日祝福，「沒想過你們連天瑜的生日都記得，真的十分窩心」。他憶起以往帶天瑜到醫院覆診時，每當坐車回到家樓下，她都會要求到附近的超市逛一圈。他又表示天瑜從小便喜歡吃蛋糕，但因為那時她正接受化療，很多東西不能吃，但她從不因此而哭鬧。

她從來都不會因為這些事情而哭鬧或撒野，所以那時就覺得她特別的懂事和聽話。

天瑜爸爸記得，天瑜喜歡坐在購物車上，被爸爸推著在超市裏轉轉，然後指著那些蛋糕和雪糕，對他說：「爸爸，等我康復後我要吃這個！」

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天瑜生忌｜買蛋糕祝願天瑜每天過得開心

昨日適逢是天瑜9歲的冥壽，天瑜家人也特意給她買了一個小蛋糕，並帶上一些她生前喜歡的零食，送到她臨時的骨灰龕位前。爸爸亦祝願天瑜在另一端能夠自由快樂生活。

但願她在彩虹橋的另一端，可以自由地去做她喜歡的事，每天都會過得開開心心。

▲ 天瑜爸爸憶起昔日逛超市點滴，指天瑜從小便喜歡吃蛋糕。（Facebook圖片）

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天瑜生忌｜天瑜3月離世 夫妻堅持為女兒討公道

天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。今年3月天瑜病情惡化，家人決定忍痛拔喉，於3月10日離世，並在4月20日於鑽石山殯儀館設靈送別。

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天瑜爸爸為天瑜醫療事故追討多年，事件在去年10月與醫管局達成和解，透過賠償解決。不過周爸爸會繼續追究刑事責任，早前已就包括指有醫生術後修改手術紀錄等事報警。去年在大律師陸偉雄及對方法律團隊陪同下，在港島區警察總部落口供。雖然天瑜已返天家，但爸爸指「天瑜醫療事故關注組」專頁還會繼續營運和更新，直到醫管局和瑪麗醫院出來交待事件真相，承認責任為止。

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