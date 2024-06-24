中暑危機｜東莞破高溫36℃　44歲女子確診「熱射病」致死率逾50%

▲ 東莞破高溫36℃，44歲女子確診「熱射病」，醫生：致死率逾50%。

【夏天／高溫／炎熱／中暑／熱衰竭／熱射病／熱痙攣】夏天炎熱難耐，高溫天氣下還會增加中暑風險。日前，東莞一名44歲女工人在工作期間突然意識不清，出現滿頭大汗、全身發燙、肌肉痙攣等症狀，送院後確診「熱射病」。醫生提醒，熱射病是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%。

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東莞確診今年首例「熱射病」

據《頭條新聞》報道，近日廣東天氣持續高溫，東莞在周六（22日）更有區域錄得氣溫突破36℃。而在上周一（17日）下午5時許，東莞市謝崗鎮一間工廠的44歲李姓女工，突然出現意識不清、滿頭大汗、全身發燙、肌肉痙攣、渾身無力等症狀，所幸被工友及時發現，隨即致電急救。

李女士被送達醫院時，醫護人員為其測得體溫為39℃，並馬上施行吸氧、散熱、輸注冰鹽水等急救措施。由於病情危重，19日李女士被轉送至東莞市人民醫院紅樓院區深切治療部，最終確診「熱射病」及吸入性肺炎。據東莞市人民醫院ICU主任付春來介紹，這是東莞今年夏天確診的首宗熱射病患者。

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「熱射病」致死率超50%

付春來醫生表示，「熱射病」屬於嚴重中暑症狀，是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%，即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

所幸，在完善檢查後，醫護人員立即為李女士展開後續治療。目前，李女士的病情已經好轉，再觀察幾天就可以出院回家。

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熱射病常見症狀：

1. 體溫升高

患者核心體溫多在40℃以上；皮膚紅熱且幹燥無汗。

2. 中樞神經系統功能障礙

中樞神經系統功能障礙也是熱射病的主要特徵，如譫妄、嗜睡、昏迷等；還可出現其他神經系統異常表現，包括行為怪異、出現幻覺等。

3. 其他症狀

頭痛、惡心、呼吸急促、心率加快、肌肉痙攣或無力。

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

正確處理中暑急救法

老永基亦教如何處理中暑人士：

全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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