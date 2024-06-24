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中大研究｜中大改良一項心臟瓣膜修補手術　助7名嚴重心瓣倒流病患減輕病情

社會

發布時間： 2024/06/24 13:50

最後更新： 2024/06/24 16:03

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中大醫學院改良一項心臟瓣膜修補手術，助7病例病情減輕。（中大圖片）

中大醫學院改良一項治療心臟瓣膜疾病的手術，至今助7個病例手術的病情由嚴重降至輕度，術中亦沒有發生任何併發症。

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二尖瓣倒流及三尖瓣倒流是常見的心臟瓣膜疾病，全球有2%至3%人口患有二尖瓣倒流，當中三分之一人會同時患有三尖瓣倒流。經導管心臟瓣膜緣對緣結合修補術（結合TEER），能有效治療嚴重的二尖瓣及三尖瓣倒流，但過往的手術程序需要更換導管系統。

中大醫學院率先改良相關手術並進行臨床研究，首次在人體中嘗試利用單一導管（三尖瓣導管）進行二尖瓣及三尖瓣修補術，過程中只需輕微調整儀器，便可更有效率地完成手術。團隊運用此新技術，於2022年6月至2023年12月共完成7個病例的手術，幾乎所有病例的二尖瓣和三尖瓣倒流情況由嚴重降至輕度，而且術中沒有發生任何併發症。

研究團隊指新方案可以省卻在完成二尖瓣修補後、修補三尖瓣前更換導管的步驟，有望縮短手術時間，並減低因不必要的儀器更換所帶來的出血風險。

中大醫學院內科及藥物治療學系李沛威教授表示，經導管介入治療包括TEER能夠有效治療二尖瓣和三尖瓣倒流，代替傳統開胸手術。但使用「結合TEER」同時修補二尖瓣和三尖瓣的手術並不普遍，因為這需要兩組導管及設備先後處理二尖瓣及三尖瓣。中大研究團隊為此進行研究，目標是降低結合TEER的複雜性，同時達到常規的臨床治療成效。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床助理教授蘇澤宇表示，今次是首次在人體進行僅使用三尖瓣導管完成的「結合TEER」手術。手術成功完成，證明該新技術可行又安全。新方案可以省卻在完成二尖瓣修補後、修補三尖瓣前更換導管的步驟，有望縮短手術時間，並減低因不必要的儀器更換所帶來的出血風險。團隊將繼續與全球專家合作，希望將此創新技術推廣至更多地方進行臨床應用，惠及更多患者。

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