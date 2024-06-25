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親子好去處｜迪士尼樂園水花大街派對回歸　必玩5大夏日活動+全新美食商品

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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Ivy So現身迪士尼樂園登噴水花車巡遊。（任薏攝）

【香港迪士尼樂園/Pixar水花大街派對巡遊/玩轉腦朋友2/史迪仔】期盼已久的迪士尼「奇妙暑假」已經開始，各位大人小朋友可以與一眾人氣迪士尼角色，如Pixar好友、史迪仔及安琪、《玩轉腦朋友2》新登場的阿燥等大玩一「夏」！由即日至9月1日期間每日都會有「Pixar水花大街派對！」巡遊，各個人氣角色大灑水花幫大家在炎炎夏日消暑降溫！夏日主題活動期間，香港迪士尼樂園帶來5大夏日活動，包括：Pixar 水花大街派對、奇妙唱遊大冒險表演、夏日皇室派對、慶祝史迪仔生日及多款全新夏日小食及商品，即跟記者率先直擊必玩活動！

最新影片：

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

迪士尼「奇妙暑假」｜全新角色加盟水花大街派對

今次夏日活動重點必玩「Pixar水花大街派對」！即將在暑假上映的《玩轉腦朋友2》同一班Pixar朋友將在噴水花車上同大家「決一水戰」。阿燥亦將於7月11日起首度登場香港迪士尼，聯同阿樂與阿愁齊齊大玩水花！

一眾粵語版配音員更驚喜現身，聯同《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝、《沖天救兵》的卡叔與小狗德仔，當然不少得《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人，與大家在美國小鎮大街大玩水花！若想玩得更加盡興，派對前去樂園商店買支水槍，派對後亦可以到反斗奇兵大本營與玩具士兵繼續濕身狂歡！

迪士尼「奇妙暑假」｜長髮公主首加入奇妙唱遊大冒險

香港迪士尼樂園將於探險世界的「奇妙唱遊大冒險」表演中帶領大家「唱」遊世界。長髮公主樂佩更首次加入，與大家一同走進《魔髮奇緣》中的懶小鴨餐廳，史迪仔更會帶你前往夏威夷島，一邊唱歌一邊大跳夏威夷舞！還有高飛、《沖天救兵》的羅小飛以及《海洋奇緣》少女慕安娜都會與你一同大冒險！提提你，冒險旅程中將有水柱噴濕大家，不想濕身就記得帶備雨衣，及收好電子設備以防損壊。

迪士尼「奇妙暑假」｜慶祝史迪仔生日

6月26日是國際史迪仔日，相信不少粉絲都想親身與史迪仔慶祝生日，史迪仔和安琪會在6月23日至29日於明日世界舞台親自和大家見面。而6月23日至7月13期間，一家大細更可以到動畫藝術教室學畫史迪仔的頭像！

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迪士尼「奇妙暑假女王的夏日皇室派對

適逢6月21日是安娜公主生日，阿德爾與皇室樂手及皇室魔「說」家聯手，於6月22日至9月1日期間，以各種遊戲及表演與賓客一同盡情慶祝安娜女王的生日，和大家一同以魔術表演為安娜公主送上生日驚喜！

迪士尼「奇妙暑假」​​​​​｜《玩轉腦朋友 2》全新造型小食及商品

暑期大熱Pixar動畫電影《玩轉腦朋友2》即將上映，多款「腦朋友」齊齊殺入小食店及商品店，先有一系列全新主題商品，包括服飾、頭飾和毛公仔等，大街百貨店内更設有全新打卡點，還原戲中「控制台」場景，粉絲還可根據自己情緒跟相關的「記憶球」自拍留念！

另外還有米奇與全新系列商品，包括T恤、布袋及水杯等，還有1套8款的鎖匙扣盲盒。除此之外史迪仔和Duffy與好友商品推出一系列夏日商品，包括毛公仔、防曬帽、電風扇、T恤等，粉絲切勿錯過！

全新「腦朋友」主題小食方面，有顏色鮮豔、味道驚喜的甜品棒，更有阿尷、阿僧與阿焦的限定味道爆谷。還有小鎮雪糕店必食來自夏威夷的小萌龜’Olu Mel主題的青提子味軟雪糕消暑，記者親吃實測，雪糕味道甜中帶酸，伴有淡淡青提子味，令人一食上癮！

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活動資訊：
香港迪士尼樂園夏日活動
日期：6月22日至9月1日

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