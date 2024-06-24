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郭富城｜舞台王者遍體鱗傷？ 郭富城用4個苦笑字親述身體狀況

娛樂

發布時間： 2024/06/24 13:55

最後更新： 2024/06/24 13:59

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郭富城即將舉行演唱會。

小美邀請健康旦成為「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會香港站」的協辦機構，我是受寵若驚的。其實，早在郭富城成為四大天王之前，我們已經認識，可謂識於微時；而小美更加是我接近五十年的老朋友，大家都在自己的演藝領域努力工作，互相砥礪、互相鞭策。

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他是四大天王之一、舞台王者，無人不識。四年前（2020年）的母親節前夕，新冠疫情肆虐，他在海港城天台為一班因疫情而失業的舞蹈藝員籌款，夥拍健康頻道搞了一個「郭富城鼓舞動起來網上慈善演唱會」，全球直播，我是第一次體會到一個真「誠」流露的郭富城。記得當時，我問過他：「每次見你在舞台上跳舞唱歌的時候，都龍精虎猛，你是如何避免自己受傷的？」他聽完，苦笑一下答道：「雖不至遍體鱗傷，但都可以說體無完膚。」

我想起很多年前，為電視台去古巴拍旅遊特輯，其中一間餐廳有兩位舞者，在我們吃飯前，先表演一段Flamenco Dance，近距離欣賞舞者表演，短短十分鐘內，他們隨着音樂節拍，不停要用雙腳大力揼地；跳完我們這一桌，小休片刻，瞥見他們躲在廚房角落不停按摩雙腿。不旋踵，又要去另外一枱表演，一出場，又是精神抖擻，每個動作都仍然那麼完美。

舞者不是鋼鐵人，但都有鋼鐵一般的意志，一旦站在舞台，樂隊奏出令人熱血沸騰的節拍、觀眾的掌聲、歡呼聲、統統都是一服止痛良藥；記得到時大力拍掌，迎接永遠的舞台王者。

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撰文 :  鄭丹瑞

演員 演唱會 樂隊 舞蹈 演唱會 表演 郭富城

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