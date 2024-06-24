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玫瑰的故事｜劉亦菲主演《玫瑰的故事》熱播 醫生媽媽：缺乏原著的女人味

休閒消費

發布時間： 2024/06/24 14:06

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《玫瑰的故事》在内地熱播。

我是亦舒的「玫瑰迷」。「師太」寫的《玫瑰的故事》，我讀過不下數十遍。年輕時看不明白；年紀愈大、經歷愈多，才漸漸體會到為甚麼「黃玫瑰」是亦舒筆下最不朽的角色。

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近日，劉亦菲主演的《玫瑰的故事》在內地熱播，社交媒體不乏各種視頻片段。我認為劉亦菲漂亮又有氣質，衣服也穿得極好看，絕對配得上「玫瑰」的條件。遺憾的是，故事背景從七八十年代的殖民地香港，改為千禧時代的北京；而富裕中產商人家庭出身的玫瑰，也改成了父母是清華大學教授的書香世家。思想的確是較原著健康、朝氣勃勃，女性地位也更平等獨立，但卻少了那份紙醉金迷的資本主義社會孕育出來的混亂與浪漫；太過人間清醒的劉亦菲，也無法演出「黃玫瑰」至情至性、為情而生的特色。

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玫瑰的出場年紀，從十六改為二十二歲、由女中學生變成剛畢業的大學生；從一心打算嫁人、永不上班的慵懶美女，改寫為獨立幹練的職場女性等等—政治上完全正確，也符合潮流。然而，總是缺乏了原著中那個年代的「女人味」，對我這個念念不忘的人來說，着實可惜。就好像，「祖師奶奶」張愛玲筆下的女主角們，必須配合當時當地特殊的社會背景，才有味道；若改為現代角色、移去了另一個城市，就凸顯不了她們「不得已」的遺憾與令人嗟歎的魅力。

男主角們就改不了，反正四十年前的男性和今天的男性也沒有甚麼分別；但女性身份、地位、生活和思想的改變，卻是翻天覆地的。在書中八十年代的香港父權社會裏，女性的選擇狹隘而備受局限，而玫瑰在當時的每個出乎意料、不顧世俗眼光的行徑，才能顯出她的與別不同的勇氣和大智慧；同時，也反映了作者亦舒的思想，是多麽的前衞而有前瞻性：通過描寫最美麗、最受男性歡迎的女人，來表達出真正透徹堅定的女權主義。

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

電視劇 職場文化 媒體 劉亦菲

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