夏日消暑｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C

▲ 35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C

【炎熱天氣/消暑/中暑/酷熱/小風扇/迷你風扇/消暑神器/暖風/熱風/涼快/降溫】天文台表示，今日（24日）短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱。吹和緩南至東南風，離岸風勢清勁。今日氣溫約28至33度。炎夏天氣，迷你電風扇成為人人必備的消暑神器。不過，相信大家都試過，在過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風，怎樣都不涼快。有日本醫生更指出，在高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑！到底怎樣使用電風扇，才能有效降溫消暑？

影片推介：

江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。

▲ 江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。

實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。

到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部加上1物，就可有效降溫，詳情請看圖輯：

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同場加映：消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星 夠涼夠靜又慳電最平$459

消委會測試12款循環扇

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

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