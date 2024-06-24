靚媽追星｜Anson Lo教主7月7日生日普天同慶　神徒請全港市民免費搭摩天輪

▲ MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）於7月7日生日，神徒請全港市民免費搭摩天輪。（有關機構提供）

【免費親子好去處/免費香港摩天輪/盧瀚霆/Anson Lo/教主誕/教主生日/】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）於7月7日生日，神徒（教主粉絲暱稱）都聯同一家大小在當日為教主慶祝！神徒專頁Little Giants在當日會在香港摩天輪及AIA Vitality公園舉辦應援活動，並邀請全港市民免費乘坐香港摩天輪，更首次送贈近4,000張指定日子門票予8個慈善團體，讓受惠人士與其家屬，還有義工們一起共聚「天輪」。

香港摩天輪等候區及AIA Vitality公園將於一連2天的教主生日周末換上期間限定主題佈置。設計展現教主的百變造型，主色調是應援教主的粉紅色，配以夏日繽紛色彩，加上現場無間斷播放教主的個人音樂作品，讓大家投入在歡躍的節拍中。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

教主生日周末期間，還會每日限量送出精美應援小禮物，包括期間限定生日應援扇、教主親填rap詞刮刮卡為大家打氣！即場更會免費派發《Anson Lo的29個小故事》，當中集結了不少教主有趣又有意思的點滴，不容錯過！

至於7月7日重頭戲「Happy Anson Lo Day」，全港市民及遊客可於上午11時至晚上11時免費暢玩香港摩天輪！繼2022年，Little Giants與神徒再度邀請大家齊來中環海濱共聚「天輪」，俯瞰維港美景。此外，每位乘客當日均可免費獲取精心設計的限定紀念門票，以作收藏紀念。

最新影片推介：

神徒為答謝慈善團體義工的付出，會以「Anson Lo盧瀚霆」名義送出近4,000張指定日子門票予8個慈善團體，受惠機構包括黑武士失明人體育會、協康會、苗圃行動、智樂兒童遊樂協會、陳校長免費補習天地、香港女童軍總會、東華三院及香港青少年癌症基金會。受惠者包括視障人士及其同行者、青少年癌症患者、康復者及其家屬、有特殊學習需要的兒童及低收入家庭等。持票的受惠人士可自7月6日起，於有效期內免費乘坐香港摩天輪。

▲ 香港摩天輪等候區及AIA Vitality公園將於一連2天的教主生日周末換上期間限定主題佈置。（有關機構提供）

Anson Lo 盧瀚霆生日週末主題佈置：

日期：2024年7月6日（六）至7月7日（日）

時間：上午11時至晚上11時

地點：香港中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

「Happy Anson Lo Day」免費乘坐香港摩天輪：

日期：2024年7月7日（星期日）

時間：上午11時至晚上11時（晚上10時半截止排隊）

地點：香港中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】