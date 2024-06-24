升中派位︱升中統一派位叩門攻略　多間地區名校放榜即日報名兼考試

▲ 升中派位叩門攻略，多間地區名校放榜即日報名兼考試。

【升中派位/統一派位/中一叩門】升中統一派位將於7月9日放榜，小六家長在等待結果同時，也應準備好「叩門」事宜，若子女派位結果不理想，也可以向心儀學校盡最後努力。TOPick翻查全港逾百間官津英中網頁，目前已有最少37間公布中一叩門資料，家長可以留意各校叩門申請日期及筆試、面試安排。

據教育局公布，今年7月9日將公布升中派位結果，家長和學生須於7月11日至12日辦理中一註冊，學生亦須於7月16日參加中一入學前香港學科測驗。事實上，統一派位很大程度是運氣，雖然分了3個Banding，但每個級別都有大批學生大抽獎，故每年都有派位錯配情況，實難保證成績好就必然入到心儀學校。

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升中派位︱留意心儀學校叩門日期

TOPick翻查全港113間官津英中網頁資料，目前有最少37間上載了叩門資料，多間地區名校包括中西區英皇書院、高主教書院、九龍城區華英中學、九龍真光中學等都接受叩門申請，要留意大多中學都在放榜當日及之後數日內接受叩門申請。

部分學校只設半日叩門申請時間，例如九龍城區何明華會督銀禧中學、九龍真光中學、觀塘區聖傑靈女子中學、中華基督教會全完中學等，都在7月9日中午12時或12時30分截止申請。有9間中學亦在7月9日當日下午舉行筆試或面試，因此家長和學生要提前做好準備。

升中派位︱中一叩門必備文件

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升中派位︱各區熱門英中叩門詳情

九龍區

地區 學校名稱 中一叩門詳情 九龍城區 華英中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

面試日期︰尚未公布

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 九龍城區 旅港開平商會中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

報名資格︰只考慮曾申請本校自行分配學位之學生

面試日期︰7月10日至11日

申請詳情︰按此連結 九龍城區 何明華會督銀禧中學 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時

筆試日期︰7月9日下午

面試日期︰7月10日至12日通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 九龍城區 九龍真光中學 申請日期︰7月9日上午8時30分至中午12時

筆試日期︰7月9日下午

面試日期︰不設面試

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 九龍城區 迦密中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

筆試日期︰7月10日上午

考核科目︰中、英、數

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 深水埗區 寶血會上智英文書院 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午4時30分

筆試日期︰不設筆試

面試日期︰7月9日

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 深水埗區 聖母玫瑰書院 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時、下午2時至4時

筆試日期︰7月10日下午

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 深水埗區 中華基督教會銘賢書院 申請日期︰7月9日至7月10日

筆試日期︰沒有提供

面試日期︰7月10日至7月11日

申請表格︰尚未提供

申請詳情︰按此連結 深水埗區 長沙灣天主教英文中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

面試日期︰尚未公布

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 黃大仙區 中華基督教會協和書院 申請日期︰7月9日上午9時至7月11日下午1時

筆試日期︰7月12日上午

考核科目︰中、英、數

面試日期︰7月10日至12日

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 觀塘區 中華基督教會蒙民偉書院 申請日期︰7月2日至12日上午9時至下午5時

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 觀塘區 觀塘瑪利諾書院 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時、7月10日上午9時至中午12時

筆試日期︰7月9日至7月10日

面試日期︰7月9日至7月10日

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 觀塘區 順利天主教中學 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時

面試日期︰尚未公布

申請表格︰尚未提供

申請詳情︰按此連結 觀塘區 聖傑靈女子中學 申請日期︰7月9日早上8時至下午1時

面試/筆試日期︰7月9日下午2時

申請詳情︰按此連結 觀塘區 觀塘官立中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午3時30分；7月10日上午9時至11時30分

面試日期︰7月9日

面試內容︰以英語及粵語與老師進行面談，取錄準則為中英文理解能力、表達及溝通能力、創意及思考能力、儀表、談吐及自信

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結

升中派位︱中一叩門3招攻略

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港島區

地區 學校名稱 中一叩門詳情 中西區 英皇書院 申請日期︰7月9日至7月10日上午9時至下午4時30分

面試日期︰個別通知，以英語及廣東話進行

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 中西區 高主教書院 申請日期︰7月9日至7月12日上午9時至下午4時30分

面試日期︰個別通知

申請表格︰到校申請

申請詳情︰按此連結 中西區 聖嘉勒女書院 申請日期︰7月9日下午1時前

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 中西區 聖若瑟書院 申請日期︰7月10日上午9時至中午12時

面試日期︰7月12日

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 東區 香港中國婦女會中學 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午12時30分

面試日期︰7月9日

面試詳情︰合資格學生會即時安排首輪面試，通過首輪面試者會獲電話通知，當日下午進行次輪面試。

申請表格︰自行撰寫申請信

申請詳情︰按此連結 東區 港島民生書院 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午4時

筆試日期︰7月11日

考核科目及佔比例︰中文科25%、英文科50%、數學科25%

面試日期︰7月31日前獲電話通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 東區 聖馬可中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時；7月10日上午9時至中午12時

面試日期︰尚未公布

申請表格︰尚未提供

申請詳情︰按此連結

新界區

地區 學校名稱 中一叩門詳情 葵青區 中華基督教會全完中學 申請日期︰7月9日上午8時30分至中午12時

甄選考試︰7月9日下午

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 葵青區 佛教善德英文中學 申請日期︰7月9日上午8時45分至下午4時

筆試日期︰7月9日至7月10日

面試日期︰7月10日

申請表格︰7月9日到校索取

申請詳情︰按此連結 葵青區 聖公會林護紀念中學 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時、下午2時至4時

筆試日期︰7月10日上午

面試日期︰7月10日下午

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 葵青區 順德聯誼總會李兆基中學 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午5時

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表格︰不設申請表

申請詳情︰按此連結 荃灣區 可風中學（嗇色園主辦） 申請日期︰留意7月初通告

申請詳情︰按此連結 荃灣區 荃灣官立中學 申請日期︰7月9日至11日上午8時30分至下午5時30分

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 荃灣區 荃灣公立何傳耀紀念中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

筆試日期︰7月10日上午

面試日期︰7月11或12日

申請表格︰親臨學校

申請詳情︰按此連結 荃灣區 寶安商會王少清中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

筆試日期︰7月10日上午

面試日期︰不設面試

申請表格︰不設申請表

申請詳情︰按此連結 屯門區 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 申請日期︰7月9日至10日上午9時至下午5時

筆試日期︰7月13日

面試日期︰7月13日

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 元朗區 香港管理專業協會羅桂祥中學 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時

筆試日期︰7月11日上午

面試日期︰不設面試

申請表格︰親臨學校索取

申請詳情︰按此連結 元朗區 新界鄉議局元朗區中學 申請日期︰7月9日

面試日期︰7月10日

申請表格︰尚未提供

申請詳情︰按此連結 沙田區 五旬節林漢光中學 申請日期︰7月10日下午1時或之前

筆試日期︰7月11日上午

面試日期︰7月11日下午

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 沙田區 天主教郭得勝中學 申請日期︰7月9日至11日 上午9時至下午4時30分

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 西貢區 景嶺書院 申請日期︰7月9日至15日

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結 西貢區 將軍澳官立中學 申請日期︰7月9日至11日

筆試日期︰7月12日

面試日期︰個別通知

申請表格︰按此連結

申請詳情︰按此連結

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