升中派位︱升中統一派位叩門攻略 多間地區名校放榜即日報名兼考試
撰文： 林愛娜
發布時間： 2024/06/24 17:02
【升中派位/統一派位/中一叩門】升中統一派位將於7月9日放榜，小六家長在等待結果同時，也應準備好「叩門」事宜，若子女派位結果不理想，也可以向心儀學校盡最後努力。TOPick翻查全港逾百間官津英中網頁，目前已有最少37間公布中一叩門資料，家長可以留意各校叩門申請日期及筆試、面試安排。
據教育局公布，今年7月9日將公布升中派位結果，家長和學生須於7月11日至12日辦理中一註冊，學生亦須於7月16日參加中一入學前香港學科測驗。事實上，統一派位很大程度是運氣，雖然分了3個Banding，但每個級別都有大批學生大抽獎，故每年都有派位錯配情況，實難保證成績好就必然入到心儀學校。
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升中派位︱留意心儀學校叩門日期
TOPick翻查全港113間官津英中網頁資料，目前有最少37間上載了叩門資料，多間地區名校包括中西區英皇書院、高主教書院、九龍城區華英中學、九龍真光中學等都接受叩門申請，要留意大多中學都在放榜當日及之後數日內接受叩門申請。
部分學校只設半日叩門申請時間，例如九龍城區何明華會督銀禧中學、九龍真光中學、觀塘區聖傑靈女子中學、中華基督教會全完中學等，都在7月9日中午12時或12時30分截止申請。有9間中學亦在7月9日當日下午舉行筆試或面試，因此家長和學生要提前做好準備。
升中派位︱中一叩門必備文件
升中派位︱各區熱門英中叩門詳情
九龍區
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升中派位︱中一叩門3招攻略
港島區
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新界區
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