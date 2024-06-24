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升中派位︱升中統一派位叩門攻略　多間地區名校放榜即日報名兼考試

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 2024/06/24 17:02

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

升中派位叩門攻略，多間地區名校放榜即日報名兼考試。

【升中派位/統一派位/中一叩門】升中統一派位將於7月9日放榜，小六家長在等待結果同時，也應準備好「叩門」事宜，若子女派位結果不理想，也可以向心儀學校盡最後努力。TOPick翻查全港逾百間官津英中網頁，目前已有最少37間公布中一叩門資料，家長可以留意各校叩門申請日期及筆試、面試安排。

據教育局公布，今年7月9日將公布升中派位結果，家長和學生須於7月11日至12日辦理中一註冊，學生亦須於7月16日參加中一入學前香港學科測驗。事實上，統一派位很大程度是運氣，雖然分了3個Banding，但每個級別都有大批學生大抽獎，故每年都有派位錯配情況，實難保證成績好就必然入到心儀學校。

最新影片：

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學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

升中派位︱留意心儀學校叩門日期

TOPick翻查全港113間官津英中網頁資料，目前有最少37間上載了叩門資料，多間地區名校包括中西區英皇書院、高主教書院、九龍城區華英中學、九龍真光中學等都接受叩門申請，要留意大多中學都在放榜當日及之後數日內接受叩門申請。

部分學校只設半日叩門申請時間，例如九龍城區何明華會督銀禧中學、九龍真光中學、觀塘區聖傑靈女子中學、中華基督教會全完中學等，都在7月9日中午12時或12時30分截止申請。有9間中學亦在7月9日當日下午舉行筆試或面試，因此家長和學生要提前做好準備。

升中派位︱中一叩門必備文件

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升中派位︱各區熱門英中叩門詳情

九龍區

地區學校名稱中一叩門詳情
九龍城區華英中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 面試日期︰尚未公布
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
九龍城區旅港開平商會中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 報名資格︰只考慮曾申請本校自行分配學位之學生
  • 面試日期︰7月10日至11日
  • 申請詳情︰按此連結
九龍城區何明華會督銀禧中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時
  • 筆試日期︰7月9日下午
  • 面試日期︰7月10日至12日通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
九龍城區九龍真光中學
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至中午12時
  • 筆試日期︰7月9日下午
  • 面試日期︰不設面試
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
九龍城區迦密中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 筆試日期︰7月10日上午
  • 考核科目︰中、英、數
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
深水埗區寶血會上智英文書院
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午4時30分
  • 筆試日期︰不設筆試
  • 面試日期︰7月9日
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
深水埗區聖母玫瑰書院
  • 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時、下午2時至4時
  • 筆試日期︰7月10日下午
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
深水埗區中華基督教會銘賢書院
  • 申請日期︰7月9日至7月10日
  • 筆試日期︰沒有提供
  • 面試日期︰7月10日至7月11日
  • 申請表格︰尚未提供
  • 申請詳情︰按此連結
深水埗區長沙灣天主教英文中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 面試日期︰尚未公布
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
黃大仙區中華基督教會協和書院
  • 申請日期︰7月9日上午9時至7月11日下午1時
  • 筆試日期︰7月12日上午
  • 考核科目︰中、英、數
  • 面試日期︰7月10日至12日
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
觀塘區中華基督教會蒙民偉書院
  • 申請日期︰7月2日至12日上午9時至下午5時
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
觀塘區觀塘瑪利諾書院
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時、7月10日上午9時至中午12時
  • 筆試日期︰7月9日至7月10日
  • 面試日期︰7月9日至7月10日
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
觀塘區順利天主教中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時
  • 面試日期︰尚未公布
  • 申請表格︰尚未提供
  • 申請詳情︰按此連結
觀塘區聖傑靈女子中學
  • 申請日期︰7月9日早上8時至下午1時
  • 面試/筆試日期︰7月9日下午2時
  • 申請詳情︰按此連結
觀塘區觀塘官立中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午3時30分；7月10日上午9時至11時30分
  • 面試日期︰7月9日
  • 面試內容︰以英語及粵語與老師進行面談，取錄準則為中英文理解能力、表達及溝通能力、創意及思考能力、儀表、談吐及自信
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結

升中派位︱中一叩門3招攻略

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港島區

地區學校名稱中一叩門詳情
中西區英皇書院
  • 申請日期︰7月9日至7月10日上午9時至下午4時30分
  • 面試日期︰個別通知，以英語及廣東話進行
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
中西區高主教書院
  • 申請日期︰7月9日至7月12日上午9時至下午4時30分
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰到校申請
  • 申請詳情︰按此連結
中西區聖嘉勒女書院
中西區聖若瑟書院
  • 申請日期︰7月10日上午9時至中午12時
  • 面試日期︰7月12日
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
東區香港中國婦女會中學
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午12時30分
  • 面試日期︰7月9日
  • 面試詳情︰合資格學生會即時安排首輪面試，通過首輪面試者會獲電話通知，當日下午進行次輪面試。
  • 申請表格︰自行撰寫申請信
  • 申請詳情︰按此連結
東區港島民生書院
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午4時
  • 筆試日期︰7月11日
  • 考核科目及佔比例︰中文科25%、英文科50%、數學科25%
  • 面試日期︰7月31日前獲電話通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
東區聖馬可中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時；7月10日上午9時至中午12時
  • 面試日期︰尚未公布
  • 申請表格︰尚未提供
  • 申請詳情︰按此連結

新界區

地區學校名稱中一叩門詳情
葵青區中華基督教會全完中學
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至中午12時
  • 甄選考試︰7月9日下午
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
葵青區佛教善德英文中學
  • 申請日期︰7月9日上午8時45分至下午4時
  • 筆試日期︰7月9日至7月10日
  • 面試日期︰7月10日
  • 申請表格︰7月9日到校索取
  • 申請詳情︰按此連結
葵青區聖公會林護紀念中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至中午12時、下午2時至4時
  • 筆試日期︰7月10日上午
  • 面試日期︰7月10日下午
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
葵青區順德聯誼總會李兆基中學
  • 申請日期︰7月9日上午8時30分至下午5時
  • 筆試日期︰個別通知
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰不設申請表
  • 申請詳情︰按此連結
荃灣區可風中學（嗇色園主辦）
  • 申請日期︰留意7月初通告
  • 申請詳情︰按此連結
荃灣區荃灣官立中學
  • 申請日期︰7月9日至11日上午8時30分至下午5時30分
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
荃灣區荃灣公立何傳耀紀念中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 筆試日期︰7月10日上午
  • 面試日期︰7月11或12日
  • 申請表格︰親臨學校
  • 申請詳情︰按此連結
荃灣區寶安商會王少清中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 筆試日期︰7月10日上午
  • 面試日期︰不設面試
  • 申請表格︰不設申請表
  • 申請詳情︰按此連結
屯門區馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學
  • 申請日期︰7月9日至10日上午9時至下午5時
  • 筆試日期︰7月13日
  • 面試日期︰7月13日
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
元朗區香港管理專業協會羅桂祥中學
  • 申請日期︰7月9日上午9時至下午4時
  • 筆試日期︰7月11日上午
  • 面試日期︰不設面試
  • 申請表格︰親臨學校索取
  • 申請詳情︰按此連結
元朗區新界鄉議局元朗區中學
  • 申請日期︰7月9日
  • 面試日期︰7月10日
  • 申請表格︰尚未提供
  • 申請詳情︰按此連結
沙田區五旬節林漢光中學
  • 申請日期︰7月10日下午1時或之前
  • 筆試日期︰7月11日上午
  • 面試日期︰7月11日下午
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
沙田區天主教郭得勝中學
  • 申請日期︰7月9日至11日 上午9時至下午4時30分
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結
西貢區景嶺書院
西貢區將軍澳官立中學
  • 申請日期︰7月9日至11日
  • 筆試日期︰7月12日
  • 面試日期︰個別通知
  • 申請表格︰按此連結
  • 申請詳情︰按此連結

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