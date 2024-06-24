無窮之路丨陳貝兒受高溫煎熬網民憂傷皮膚　Janis自我打氣：繼續微笑繼續前行

▲ 陳貝兒受高溫煎熬，可憐！

陳貝兒正於阿聯酋國拍攝第四輯《無窮之路》，早前陳貝兒於社交網分享一段短片，身穿全罩式黑紗袍的她於烈日當空下參與朝覲，只見她熱到皺晒眉兼面頰紅卜卜，狀甚辛苦！

仍受高溫煎熬的陳貝兒日前再度上載新片，從片段所見，雖然陳貝兒坐於有冷氣的旅遊巴內，見她熱到成臉汗，曬到紅卜卜連妝容都甩掉，或許水份流失得太多，只見陳貝兒臉頰現晒乾紋。

無窮之路丨熱浪襲聖城麥加高溫達50度 陳貝兒拍攝朝覲之旅險中暑

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無窮之路III-無垠之疆丨陳貝兒第一身角度呈現壯麗畫面 Janis連續兩年台慶榮獲「最佳女主持」

自我打氣：繼續微笑

當中她寫道：

一共會拍2個月直到8月

第一站中東差唔多拍完了

用10日

拍咗2個國家5個城市

每日攝氏40-51.8度 凡遇過的

必留痕跡

永遠在心中 繼續微笑

繼續前行 無窮之路4

2個月7個國家

拍攝中

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無窮之路丨熱浪襲聖城麥加高溫達50度 陳貝兒拍攝朝覲之旅險中暑

陳貝兒：雖然辛苦但值得

除了自我打氣外，陳貝兒獲網民送上關心：「睇見都辛苦，多謝你咁辛苦努力」、「貝兒, 保重，穿白色衫涼爽啲」、「繼續努力，為你們辛苦而驕傲」和「看到你臉部的皮膚好像熟了一半⋯⋯唉都唔知講甚麼說話來激勵，祝平安回家」。

陳貝兒早前於杜拜度過生日，攝製隊人員跟她切蛋糕慶生，雖然拍攝過程辛苦，不過陳貝兒認為值得：「如果若干年後有觀眾睇返我哋嘅節目可以知道返，原來我哋呢個時代嘅發展係咁嘅，原來呢個時代d人係咁嘅，而我可以盡過少少努力去紀錄底我哋呢個時代嘅故事，咁作為傳媒人，雖然係辛苦，但係，都係值得嘅。」

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