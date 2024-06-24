  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

玫瑰的故事｜《玫瑰的故事》劉亦菲產房撕心裂肺惹共鳴 告白女兒：你的存在令我感到幸福

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 14:30

最後更新： 2024/06/24 14:30

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

劉亦菲將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致。

内地演員劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說《玫瑰的故事》，自開播以來在兩岸三地不停惹起高度關注。當中劉亦菲在《玫瑰的故事》分娩，是她拍劇以來首次擔任「母親」角色，她在產房分娩的一幕，將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致，更令很多新手媽媽落淚。

童學園
學霸港姐｜馮盈盈為腎病弟讀營養學碩士畢業　學海無涯再自修金融下一步轉行？

劉亦菲在新劇《玫瑰的故事》中詮釋出現代女性走入婚姻後遭受的困境，劇情播到她產女的情節，因為奶奶拒絕她使用無痛分娩，堅持要她自然分娩，讓她痛得撕心裂肺，將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致的情節引發熱議。

點擊圖片放大
+3
+2

更令新手媽媽們落淚的是，戲中黃亦玫經歷辛苦的分娩後第一次抱到女兒，她抱住女兒的獨白更加出動人心，黃亦玫說：

我親愛的女兒，今天是你與我第一次告別，你告別了我的身體，迫不及待的來到了這個世界，從此以後，我再也無法用身體保護你，把你跟這個世界隔開了，一想到這一點，就讓我感到無比的失落和擔心，這種失落與擔心相比，生產中所有的疼痛都不值一提。我是你的媽媽，可我能做的和不能做的都極為有限，你卻給了我那麼多，只要你存在，就能讓我感到幸福，世界很大，人窮盡一生也難探知一二，我的女兒，決定生下你，是因為我發自內心的認為，不管是苦是甜，人間值得一來。

不少新手媽媽表示，劇情太貼地了，彷佛回到產房的那一刻。

延伸閱讀:

玫瑰的故事｜劉亦菲主演《玫瑰的故事》熱播 醫生媽媽：缺乏原著的女人味

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

兒童健康 家庭教育 夫妻之道 演員 劉亦菲

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因