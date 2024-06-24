玫瑰的故事｜《玫瑰的故事》劉亦菲產房撕心裂肺惹共鳴 告白女兒：你的存在令我感到幸福

▲ 劉亦菲將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致。

内地演員劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說《玫瑰的故事》，自開播以來在兩岸三地不停惹起高度關注。當中劉亦菲在《玫瑰的故事》分娩，是她拍劇以來首次擔任「母親」角色，她在產房分娩的一幕，將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致，更令很多新手媽媽落淚。

劉亦菲在新劇《玫瑰的故事》中詮釋出現代女性走入婚姻後遭受的困境，劇情播到她產女的情節，因為奶奶拒絕她使用無痛分娩，堅持要她自然分娩，讓她痛得撕心裂肺，將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致的情節引發熱議。

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更令新手媽媽們落淚的是，戲中黃亦玫經歷辛苦的分娩後第一次抱到女兒，她抱住女兒的獨白更加出動人心，黃亦玫說：

我親愛的女兒，今天是你與我第一次告別，你告別了我的身體，迫不及待的來到了這個世界，從此以後，我再也無法用身體保護你，把你跟這個世界隔開了，一想到這一點，就讓我感到無比的失落和擔心，這種失落與擔心相比，生產中所有的疼痛都不值一提。我是你的媽媽，可我能做的和不能做的都極為有限，你卻給了我那麼多，只要你存在，就能讓我感到幸福，世界很大，人窮盡一生也難探知一二，我的女兒，決定生下你，是因為我發自內心的認為，不管是苦是甜，人間值得一來。

不少新手媽媽表示，劇情太貼地了，彷佛回到產房的那一刻。

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