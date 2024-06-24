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媒體素養｜佛教黃焯菴小學參觀《經濟日報》　錄影廠體驗做新聞主播培養團體合作精神

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2024/06/24 17:59

最後更新： 2024/06/24 18:01

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佛教黃焯菴小學參觀《經濟日報》

當傳統報業轉型成為新媒體，新媒體是如何堅守新聞報道的專業操守及原則報道新聞？新媒體又如何運作？佛教黃焯菴小學學生6月13日到訪《香港經濟日報》集團參觀，活動歷時3小時，除了聽文字記者講解新聞工作者的運作外，還參觀了《香港經濟日報》的錄影廠，以及走入控制室體驗做新聞主播，期間主播要跟控制室的同學相互配合，才能完成直播新聞的工作，從而培養出團體合作精神。

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有來自四川的同學，因為來港只是一段短時間，所以廣東話未算太流利，但同學仍然努力嘗試，用標準普通話讀出新聞稿，而旁邊的同學則用廣東話讀出，最後跟觀眾說再會的時候，兩人雙語廣播，相映成趣。體驗活動過後，同學接受記者訪問都大讚活動好好玩，有同學更希望未來向主播之路進發。

同學有機會走入控制室。(越玲瓏攝)


活動一：資深記者分享記者日常

記者分幾多種？記者的日常工作是如何？《香港經濟日報》資深記者向同學介紹香港經濟日報集團的架構後，再從自身的實際經驗分享記者的日常工作。分享者提及，記者分為電視台記者、文字記者及攝影記者，不同的記者的職能不同，例如攝影記者主要是用鏡頭去記錄新聞事件，文字記者是用文字報道新聞，而電視台記者則需要出鏡用聲音及畫面報道新聞等。

今次活動分享的記者擁有13年經驗，她分享記者的工作需要一絲不苟，包括要訪問前要進行詳細的資料搜集、訪問後撰寫新聞報道，最重要是做好資料核實，確保新聞報道内容無誤。

資深記者分享記者日常工作。越玲瓏攝

活動二：分組參觀直播室+體驗做小主播

《香港經濟日報》集團近年全力轉型發展電子傳媒，銳意發展網上傳媒、影片發展等，報業集團設有直播室，全天候直播不同類型的新聞資訊。資深新聞主播與同學分享直播室的設施，以及主播的基本技能，包括咬字發音、衣著打扮、臉部表情及坐姿等。

同學聽取資深主播分享後，再分隊參觀直播室，了解直播室的實際運作。活動的第二個環節是分成4隊，每隊由5個同學組成，2個同學體驗做小主播即場播讀新聞，3個同學到控制室控制畫面播放，團隊合作完成屬於同學的新聞報道。

同學、家長及老師參觀錄音廠。越玲瓏攝

活動三：參觀錄影廠+模擬節目拍攝

錄影廠主要是用來錄製不同類型節目，包括財經、生活及地產節目。第四個環節是同學分組模擬節目拍攝，在攝影師的指導下參與攝影師、收音師、燈光師、攝影記者、上鏡主播及受訪者，合作拍攝節目。

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《香港經濟日報集團》參觀到校服務

《香港經濟日報》現時推出參觀及到校服務，適用於《我的行動承諾2.0》學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生職業生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

聯絡電郵：topick.mktg@hket.com

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