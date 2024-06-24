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玫瑰的故事｜劉亦菲產女被奶奶拒用無痛分娩 拆解笑氧、止痛針及無痛分娩區別

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/24 17:44

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劉亦菲將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致。

内地演員劉亦菲主演的新劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說《玫瑰的故事》，自開播以來在兩岸三地惹起高度關注。劇情播到她產女的情節，因為奶奶拒絕她使用無痛分娩，堅持要她自然分娩，讓她痛得撕心裂肺，將生孩子的痛苦演繹得淋漓盡致的情節引發熱議。

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《玫瑰的故事》播到劉亦菲飾演的黃亦玫產女的情節，黃亦玫在產房痛苦大叫，但奶奶極力阻止兒子讓兒媳打無痛，還表示「女人生孩子都是要疼一回的，用不著打麻藥，對孩子不好。」

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生仔10級痛，醫學上可以利用藥物幫助減痛，包括：笑氣、止痛針、無痛分娩。究竟這些止痛方法有何分別？各有甚麼優點和缺點？

止痛法｜笑氣

是一種氣體，產婦吸入後有止痛功效，甚至可以把痛楚暫時忘記。此方法最大優點是快見效，即吸即有感覺。可隨時隨地使用，亦可以隨時隨地停用，藥效也快過，所以對BB沒有影響。

缺點是吸入過多會有頭暈、反胃的感覺。換句話說，笑氣宜短期使用，因為快而有功效，但如果很早已開始使用，功效未必最理想。

止痛法｜止痛針

屬於一般的止痛針，注射在肌肉上。止痛功效頗佳，藥性維持3至4小時，可以每相隔3至4小時注射一次，產婦會有嗜睡的反應。對於作動初期，為理想的止痛手法。

惟一要注意的是，此止痛藥能夠過胎盤到BB處，如產婦接受止痛針注射後而BB又很快出生，醫生會緊密觀察BB的健康狀況，有需要的話會為BB解藥，解除BB體內的止痛藥性。

止痛法｜無痛分娩

麻醉科醫生會在孕婦的脊髓外植入導管輸入麻醉藥，麻醉「子宮收縮」時所引起的疼痛。此方法的優點是藥量可隨時調校及補充，藥量隨媽媽的需要增加或減少，成個產程可以使用，甚至生產時也能夠用。

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