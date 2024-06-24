中年失業｜38歲爸爸遭公司裁員不願做回基層　網民贈1招大翻身

▲ 38歲爸爸遭公司狠裁不願做回基層，網民贈1招大翻身。

【中年危機/中年失業/職場文化/失業】中年人士失業再找工作有多難？不少人也認為職場都有隱藏年齡歧視，令再就業極為困難。近日有一名中年網民發文，表示自己有房貸、孩子要養，突然遭到公司裁員後，暫靠積蓄和依賴太太養家。尋覓工作多時，還是待業中，但又不願放下身段，由基層做起，前路感到迷茫。貼文曝光後，網友議論紛紛，並在眾多留言中獲過來人贈1招翻身機會。

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一名38歲中年男在Dcard發文，本是中型企業中階主管，月入約7萬元（新台幣，下同，約港幣1.7萬元），前年開始出現虧損的狀況，「其實我和同事都知道公司會倒，只是沒想到那麼快」。中年男突然收到被裁員的噩耗，已婚的他肩上有房貸，還有孩子要養，一時間失去工作，現時只能暫靠僅餘的積蓄和太太每月5萬元（約港幣1.2萬元）的收入養家。

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中年人士如何再就業

「現在頭痛的是我如何再就業」，中年男坦言，深明難以找到一份跟以往收入相若的工作，但又不願放下身段，由基層做起，因此尋覓工作多時，目前仍在待業中。所幸還有愛妻作為後盾，暖心支持，但他的內心卻依舊掙扎，不知如何是好，「我其實不想因為我失業而害到家人，但又很難找到和以前相近薪水差不多的工作，一直在人力銀行上找，只能說很心累」。

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過來人分享翻身故事

在眾多留言中，竟有一位網民鼓勵中年男，以過來入分享自己從谷底反彈的勵志故事，「我是2022年公司關閉，42歲有兩個小孩，當時我年薪大概一百萬（約港幣26萬元），老婆月薪六萬（約港幣1.5萬元）。公司倒閉後，一開始找了一份三萬元（約港幣7.6千元）工作邊做邊找，四個月後換到目前的公司現在年薪約九十萬（約港幣23萬元）。只要有能力慢慢找適合的公司很重要」。該留言一出引起不少回響，「重點是能屈能伸，願意接受短暫的低薪，然後邊做邊找，給你一個讚」、「很正向也很厲害的經驗」。

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