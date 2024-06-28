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育兒心得︱聰明人擁有10大特質　培育醒目仔女靠呢5招

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 5 小時前

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不少父母都希望子女成材，培育他們之前不妨先參考，子女有否聰明人的特質。（iStock圖片）

不少父母都希望子女成材，培育他們之前不妨先參考，子女有否聰明人的特質。有美國的大學搜集資料發現，聰明人擁有十大特質，同時，列出五大培育出聰明孩子的方法，若家長們打算用心栽培子女，可作參考之用。

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美國康奈爾大學（Cornell University）社會心理學教授曾做研究，找出10個擁有智慧的特徵：

1.愛上音樂課

有研究指，4至6歲的孩子參加一個月的音樂課後，其語言智力發展較好；另外，亦有研究指，6歲的孩子在接受9個月彈奏或語音課程後，他們的智力測試比上戲劇課或沒有上過任何課程的孩子為佳。

2.兄弟姊妹中排行最大

有研究曾追蹤25萬名年齡介乎18至19歲、出生於1967至1976年的人，結果發現，在他們家中的首名子女，智力測驗結果為103，「老二」是100，「老三」則下降至99，顯示排行最大的人，通常較為聰明。

3.身材偏瘦

曾有2200名成年人進行智力測試，結果顯示，他們的腰圍愈大，認知能力愈低。另外，若孩子在11歲的言語和非言語測試表現較差，他們在40多歲時會更易肥胖。

4.母乳餵哺

若母親以母乳來餵哺孩子，他們長大後可能會更聰明。

5.左撇子

有研究發現，左撇子擁有較獨特另類的思維方式，其創新力較平常人強。 

6.身型偏高

研究發現，身型較高的人，其智商相對較高，也具有較強的賺錢能力。家長可在子女3歲時，留意他們的身高是否已超越同齡小孩，說不定他們的認知能力相對較高。

7.自小喜歡閱讀

2000對孖生兄弟或姊妹曾接受調查發現，若他們自幼有閱讀習慣，他們具有較高的認知能力。

8.幽默一族

真正聰明的人，是不會悶的，他們通常具有幽默感，能使用幽默的方式來表達自己。

9.充滿好奇心

小孩經常運用腦袋發問思考，不論問題簡單與否，已對其認知能力發展有幫助。

10.房間凌亂

看見子女房間凌亂，父母都會按捺不住地責罵，但原來這類人的創意度很高，也很聰明。

子女沒有集齊上述特質不要緊，大學的研究人員歸納以下5大方法，讓父母參考如何「後天」培養聰明的孩子。

1.多做運動

運動不但能改善睡眠質量、加速新陳代謝，也能延長壽命和提高認知能力，例如游泳、跑步、行山等有氧運動，甚至是靜態的瑜珈、健身，都有助兒童的成長。

2.學習音樂

當孩子學習樂器時，可增加大腦記憶容量，大腦就會接收讀書以外的訊號，對數學和閱讀都有好處。 

3.冥想

冥想是處於一個安靜的地方，讓大腦暫時停止思考，它可加速大腦的新陳代謝，有規律地進行冥想，可增加注意力、改善心情、減少痛苦、改善情緒控制能力。

4.培養閱讀興趣

閱讀能提高語文水平，還有助提升公開演講能力、增強批判性思維、減低患上柏金遜症的風險。

5.寫作

寫作能增強大腦的靈活性，提高生產力，加強思維能力，同時，有助宣泄情緒，帶來快樂。

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