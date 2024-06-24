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葉振棠演唱會丨80歲棠封咪告別舞台　全場萬人大合唱《忘盡心中情》場面感人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 15:55

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葉振棠進行封咪儀式。

《葉振棠80告別樂壇演唱會》在昨晚（6月23日）於紅館舉行，棠哥以靚聲金曲會知音，唱盡首本名曲。這次是棠哥首次在紅館舉行四面台個唱，亦是最後一次。演唱會尾聲，棠哥進行「封咪」儀式，正式告別舞台，不再舉行個人演唱會。觀眾最後大合唱《忘盡心中情》，讓棠哥留下回憶，場面感人。

演唱會於晚上8時半開始，身穿閃爍銀色西裝的棠哥以「貓王」造型現身，以英文歌《Saturday Night Fever》為演唱會揭序幕， 棠哥演唱後向觀眾說：「大家好、多謝大家的掌聲，我知道點講多謝都代表不到我對大家愛意，不如大家受我一鞠躬好嘛！」說罷，棠哥向四面觀眾鞠躬以示謝意。

80歲葉振棠將首次紅館開個人演唱會　視力不斷轉差：冇怨過我媽咪

《葉振棠80告別樂壇演唱會》

陳潔靈百感交集

棠哥指這晚像回到70年代，那時大家都青春無敵。但他都有遺憾，就是小時候大病一場，令眼睛視力變差，有關要視力的工作都做不到，幸讀書時有學結他便去了夾Band。棠哥這次邀不少圈中好友任嘉賓，當中包括曾一齊夾Band「The New Topnotes」的陳潔靈，二人合唱一曲《Windflower》。

陳潔靈坦言，再唱此歌百感交集，她指以前唱此歌只負責讀兩句獨白，一直渴望跟棠哥有機會合唱，今次終能一償心願。她說：「我們一直沒有合唱廣東歌，十分遺憾，終於到他80歲，他良心發現，在紀念大碟合唱了《找不著藉口》。我好戥你開心，很榮幸識到你，是很難得的緣份。」

葉振棠與陳潔靈

米雪雷安娜支持
 
米雪與棠哥合唱《太極張三豐》，她表示很榮幸能跟棠哥同台。她說：「有你唱主题曲的劇集都好紅，好像《大俠霍元甲》，是第一部在內地播的武俠劇，因為這個劇，三代人都認識我。」米雪又叫棠哥不要封咪，大家都會不捨得他。

至於雷安娜則與棠哥合唱《願你待我真的好》，棠哥感謝對方特別由温哥華返港支持，她說：「我們是幾十年好友，棠哥是我最敬重藝人之一，好敬業樂業。」她亦應觀眾起哄要求，唱出一段《舊夢不須記》及《地久天長》。

葉振棠與米雪。

《中年好聲音》歌手登場
 
棠哥另一受歡迎歌曲《難為正邪定分界》，特別邀請《中年好聲音2》的參賽者劉可齊合唱，李佳就與棠哥合唱《笑傲江湖》，兩位好聲音的出現，大受觀眾歡迎。

80歲的棠哥演唱《戲班小子》及《人生長跑》時，更繞場一周跟觀眾握手，中氣十足，舞蹈員與保安在旁護送。

「亞視之友」劉鍚賢、袁文傑與棠哥合唱《世界由我造》，袁文傑笑指化妝師很有心機，握手時有人認錯他是MIRROR，說：「我加上劉鍚賢明明是Horror。」Joey Tang緊接與棠哥合唱搖滾版的《勝利雙手創》。

《葉振棠80告別樂壇演唱會》

《忘盡心中情》百聽不厭

棠哥曾主唱不少武俠劇主題曲，他穿上龍袍，化身皇帝獻唱《大內群英》、《小李飛刀》、《楚留香》、《天蠶變》及《萬水千山縱橫》，向顧嘉煇、黎小田、王天林、肅笙致敬。當唱到《大俠霍元甲》時，錢景峰率武術隊在台上表演，大耍雙截棍及打鬥動作場面，觀眾報以熱烈掌聲。

張德蘭與棠哥相識多年，合唱一曲《相愛千萬年》，她表示有幸參與今次演唱會。她大讚棠哥不單唱歌好聽，人亦好好，以前常齊去美加登台，又帶隊做導遊去日本玩。

夏韶聲與葉振棠老友鬼鬼，二人合唱《戲劇人生》，他又特別自彈自唱的一曲送給棠哥，說：「今日係你喺樂壇最後….。」台下觀眾發笑，他續說：「佢告別樂壇嘛！我明年先告別。」

棠哥指，1982年很幸運，無綫選他主唱劇集《蘇乞兒》主題曲《忘盡心中情》，說：「這首歌我在這幾十年唱了成千上萬次，但我沒有厭，這是一首非常靚的歌，好歌應該不停欣賞，希望大家都百聽不厭。」

歌迷依依不捨

此外，棠哥分享自己10歲開始，眼睛有問題。在這70年，幫他的朋友不止成千上萬，包括在場購票入場的朋友。他唱出《你是我的眼》以感謝觀眾。隨着此歌完結，棠哥繞場跟觀眾握手，再慢慢走上台將金咪放上咪架下，正式封咪，再徐徐降下台。

在場歌迷依依不捨，高呼encore。及後周國豐邀請棠哥再度上台，棠哥坦言好感動，沒想過80歲仍有這麼多人支持。全場觀眾亮起手機燈，再大合唱《忘盡心中情》，台上的棠哥一臉感觸，百感交集。演唱會最後於晚上11時40分結束，全場1萬2千位歌迷在依依不捨下，見證棠哥告別輝煌燦爛的舞台！

另外，黃淑儀、羅蘭、余安安、盧敏儀加老公、朱明銳，高永文、劉少君、麥玲玲、胡楓等捧場。

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