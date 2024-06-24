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簡約公屋｜即日起接受申請　首日收表近1,800份

社會

發布時間： 2024/06/24 19:58

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簡約公屋即日起接受申請。（資料圖片）

【簡約公屋／牛頭角彩興路／公屋申請／元朗攸壆路】房屋局本月中公布第一期「簡約公屋」申請詳情，即日起接受申請，可申請入住牛頭角和元朗項目。截至今日（24日）下午6時，局方共收到近1,800份簡約公屋申請表。

簡約公屋申請須知｜示範單位間隔曝光　牛頭角元朗月租$740起

政府首批4,400個簡約公屋單位今日起接受申請，首日收到近1,800份申請表。房屋局早前已經向8.5萬名輪候公屋3年或以上的人士發出申請表，7月15日前交表將獲優先處理。

首批簡約公屋分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，合共提供4,400個單位，今早已有申請人到樂富的房委會客務中心交表。

有4人家庭申請者表示，現時住在200呎沒有獨立廚廁的劏房，租金約7000元，申請公屋3年仍未上到樓，希望可入住簡約公屋繳付較低租金。有長期病患的申請人表示，等候公屋5年仍然未上到樓，現時與妻子居於土瓜灣劏房，期望可以入住牛頭角的簡約公屋。

今期簡約公屋單位租金由最低的740元至約2600多元，是傳統公屋租金九成。申請人需要輪候傳統公屋3年或以上，以家庭申請為優先。

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