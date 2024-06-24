美食推介｜「鱻」味入魂夠新鮮　香港仔南記粉麵推「鱻」米線套餐

▲ 魚！魚！魚！三重奏：上乘魚肉片✶索湯魚肚 ✶軟滑魚腐

香港人喜歡嚐鮮，食嘢除了要有新鮮感、食材當然都要夠「鱻」。今個夏天，“香港仔”南記粉麵首度推出「鱻」米線套餐，鮮味澎湃的味覺盛宴以三大「魚魚魚」食材為首：肉白紮實的魚肉片、索湯魚肚和綿滑魚腐入饌，配搭椒麻鮮香的「麻辣番茄湯底」或是全新推出奶香味濃「番茄芝士湯底」，最後暢飲一杯降辣解膩的南國風熱情果．鴨屎香茶，瞬間回復清爽！

想為「鱻」味旅程加點刺激？絕不能錯過南記同期推出的三大微辣川味小食，不論是抄手、粉皮或是豆腐，淋上南記祕製紅油醬汁，款款麻香惹味，令人一試上癮。

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「鱻」米線套餐

「鱻」米線套餐以三款上乘鮮美的「魚魚魚」食材入饌，包括：肉質緊實細致的魚肉片，豐厚爽滑的魚肚及金黃飽滿的魚腐，口感豐富之餘亦能吸滿上湯精華，搭配幼滑米線及香濃湯底，打造出鮮味交織的味覺享受。

湯底方面首推「麻辣番茄湯底」，麻辣巧妙地融合每日自家熬製的招牌番茄湯，湯底散發陣陣麻辣香氣，同時讓酸甜的番茄湯底得以昇華，大家更可依個人喜好選擇辣度（大/中/小辣/走辣）。吃不了辣的朋友則可一嚐「番茄芝士湯底」，湯底啖啖濃郁奶香，魚鮮奶滑交融更顯食材鮮甜。

套餐價：$57起（配凍熱情果．鴨屎香茶）

湯底可選麻辣番茄湯底^或番茄芝士湯底

三款配料均可轉換「芝士蟹柳」

麻辣辣度可選大/中/小辣/走辣

▲ 「鱻」米線套餐

紅油小食系列

品嚐米線必定要加配小食先夠過癮！南記為一眾饕客帶來「辛」刺激，以秘製紅油炮製三款經典川味小食。紅油抄手皮薄香滑，一口咬下去，鮮嫩肉餡與香辣紅油於口中融為一體，辛香滋味久久不散，教人直呼過癮。煙煙韌韌的紅油粉皮入口Q彈，拌以香口爽脆的青瓜及火腿絲，濃香惹味。滑嫩豆腐淋上秘製紅油，香辣咸鮮融為一體，入口即化，讓人忍不住一口接一口。

紅油抄手 單點價：$29 （套餐價：$18）

紅油粉皮配火腿絲青瓜絲 單點價：$32 （套餐價：$20）

紅油豆腐 單點價：$29 （套餐價：$18）

▲ 紅油小食系列

熱情果．鴨屎香茶

品嚐過「鱻」味濃郁的米線和酸香微辣的紅油小食後，不妨飲一杯凍熱情果．鴨屎香茶降辣解膩。純厚清新的鴨屎香鳥龍茶搭配甜酸Q彈的熱情果粒，濃郁果香令人開胃醒神，體驗非一般清爽快感。

熱情果．鴨屎香茶 單點價：$21起 （套餐價：$7）

▲ 熱情果．鴨屎香茶

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