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愛國教育｜陳國基：政府不會硬銷「愛國」　港人北上消費反映認同國家

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2024/06/24 15:15

最後更新： 2024/06/24 16:02

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政務司司長陳國基。（資料圖片）

身兼「憲法和基本法推廣督導委員會」主席的政務司司長陳國基表示，2019年反修例事件很多年青人被美西方或「有毒媒體」煽動誤導，被捕的年輕人對國家認識淺，政府要將愛國主義教育做得廣泛、深入民心，以及要自發，讓愛國是發自內心。

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陳國基接受報章訪問時指，相信類似2019年的事件不會再發生，政府要改善經濟民生，基層受美西方煽動機會自然減少。他又強調政府不會硬銷「愛國教育」，因為「逼你、監你去愛國係無效果」。他舉例，6月初於維園舉辦的家鄉市集，也是「愛國教育一部分」，「你唔去睇吓，都唔知原來梅州有梅菜、清遠有雞。」

政府早前成立「愛國主義教育工作小組」，被問到如何評估工作小組的工作成效，陳國基坦言難以量度，但認為有成果能反映，現時很多港人北上消費亦是同一道理，指現時很多人願意北上，原因不只是因為價錢便宜，亦要認同才可以。他認為，香港文化會慢慢改變，相信有心之人、反中亂港的人，想再去荼毒青年人已不容易。

近日有議員提出拍「國安版無間道」電影來軟銷愛國主義，陳國基稱若有助愛國主義教育的建議，一定會考慮，惟開拍電影始終是商業決定，「唔能夠叫人哋拍咩戲，電影公司先係市場嘅專家。」。他說有收到意見，建議開拍的電影若含有愛國主義成份，則可申請一些資助，認為建議值得考慮，相信較容易做到。

不認同立法會是「單聲道」

另外，陳國基又談及立法會的功能，他不認同立法會是「單聲道」，並以《基本法》第23條立法為例，指即使所有人認同要立法，但法案委員會審議期間仍然提出逾千條問題，政府其後接納意見並提出逾90項修正案，反映議員有監察政府，不是「舉手機器」。

陳國基提及議員向傳媒抱怨「含淚投票」支持政府，他指出這不是「應有態度」，他非常反對「含淚投票」，政府亦不鼓勵，他強調政府從未規定任何議員一定要投贊成票，若議員認為「唔應該過」，其態度應是投下反對票。陳國基更稱，若規定必須投贊成票，便失去立法會意義。

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