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機場系統故障｜方保僑批機場應變系統「強差人意」　籲加裝「Hot Standby」後備系統

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2024/06/24 15:28

最後更新： 2024/06/24 16:02

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航班資訊系統全日失靈，未能顯示離港及抵港航班資訊。（朱永倫攝）

香港國際機場昨晨（23日）7時起因電腦系統故障，導致航班資訊系統全日失靈，未能顯示離港及抵港航班資訊。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑批評緊急應變系統未做到原有的8、9成功能是「強差人意」，建議機管局加裝「Hot Standby」後備系統。

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方保僑出席電台節目時表示，懷疑是次故障或與系統維護工程有關，有可能是維護系統期間出錯。惟他直言，一般後備系統應要做到原有的8至9成功能，而大型銀行都有一套完整後備系統「Hot Standby」，即兩套系統同時運行，如其中一套系統故障便可即時遞補，令系統如常運作。

而機管局的緊急應變系統，則是以白板手寫航班資訊，「My HKG」手機應用程式亦未能看到消息，方保僑批評「似乎強差人意」。他認為機場作為大型基建，應考慮加裝有關系統，在三跑落成前做好準備。

立法會交通事務委員會主席、民建聯立法會議員陳恒鑌亦表示，今次未有造成大混亂是「不幸中之大幸」。他舉例指，當港鐵系統出現問題時，便會立即轉換至後備系統正常運作，而機管局後備系統則是每部分都有備用，但卻不是一套完整的後備系統。他更留意到，當機管局啟用後備系統時，其格式與原系統不同，亦無法投射至機場屏幕。他建議當局平日應要「練好兵」，多做預案。

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