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精神健康︱浸大研10周網上認知行為治療　4成學生輔導後獲評無心理壓力風險

社會

發布時間： 2024/06/24 16:04

最後更新： 2024/06/24 17:49

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浸大社會工作系副教授潘佳雁開發網上認知行為治療計劃，減輕大學生的心理壓力、抑鬱和焦慮症狀，以及負面思想和情緒。（浸大圖片）

浸會大學研究團隊開發為期10周的「REST Online」網上認知行為治療計劃，參加者獲配對治療師進行兩次面談或網上輔導，「情緒指數」由平均5.19分，逐步升至6.07分，有效減輕心理壓力、抑鬱及焦慮症狀，以及負面思想及情緒；逾4成參加者完成後亦被評為無心理壓力風險。團隊認為，有潛力將計劃融入現有大學輔導服務，回應學生「對心理健康服務的殷切需求」。

浸大社會工作系副教授潘佳雁領導研究團隊，成功開發為期10周的「REST Online」網上認知行為治療計劃，設有8個線上單元，包括認知行為治療技巧簡介及匯報、案例示範影片、網上練習和評估等；每名參加者亦可獲配對1名治療師，進行兩次面談或網上輔導，並對參加者的練習提供回饋。研究結果已發表於學術期刊《Research on Social Work Practice》。

計劃在2020年8月至2022年9月期間招募189名面對輕度至中度心理壓力的大學生，並將學生隨機分成兩組，各有69及65人，55人則被隨機分配到候補對照組。學生須於計劃開始前、結束後及3個月後續評估中填寫同一份線上問卷，根據計劃開始前填寫的問卷，所有參加者都被歸類為有心理健康問題風險，但完成計劃後，兩個實驗組中有41%參加者被評為無心理壓力風險，而候補對照組中只有兩成參加者無出現相關風險；3個月後進行的追蹤評估中，實驗組出現的正面效果亦仍維持。

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同時，參加者在進行每節單元時，均會按指示以0至10分來評估過去一周的情緒狀況，其中「0」代表「非常不開心」，「10」代表「非常開心」，輔導過程中，兩個實驗組的情緒指數由平均5.19分，逐步升至6.07分，結果顯示參加者的情緒獲穩步改善。

潘佳雁表示，香港缺乏心理健康服務專業人員，研究結果顯示網上認知行為治療計劃具成效，亦能以更具成本效益的方式服務更多學生，有潛力將其融入現有大學輔導服務，成為另一種重要及可行的服務模式，回應「本港大學生對心理健康服務的殷切需求」。

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