恩愛夫妻丨蘇玉華潘燦良簡單度過結婚4周年　相愛多年決定簽紙一個原因

蘇玉華與潘燦良相愛多年，兩口子一直幸福甜蜜，在2020年她與拍拖25年的潘燦良登記註冊結婚，正式榮升「潘太」。

【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活 阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】

簡單度過結婚4周年

日前是二人的結婚4周年，他們一貫低調平實的作風，一起坐巴士周圍遊，並上載合照，阿蘇發文表示：「四年前今日，疫情，得閒無事做走咗去結婚，哈哈！我哋成日一齊去玩，又傾好多偈，傾吓理想，又傾吓無聊野，間唔中都會吵吓，更多係相敬如賓，客客氣氣。」

能夠找到一生最愛的人，相知相交，難怪阿蘇感幸福表示：「同自己喜歡嘅人做朋友又做到夫妻好幸福，我沒所求。眨吓眼就夠四年，媽呀！D時間去咗邊？」

▲ 轉眼二人結婚4周年。

決定結婚有原因

其實二人拍拖多年，潘燦良曾多次向蘇玉華求婚，惟阿蘇一直未有答應，她認為大家都視對方為終生伴侶，有沒有一紙婚書也不重要。

至於2020年突然有衝動登記註冊，，阿蘇曾接受訪問表示先是疫情令兩口子閒下來思考：「疫情間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生當中，還有什麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，staycation了兩天完成。

她續指二人註冊變成有法律效力的夫妻關係的另一主因，是因為經歷了一劇場好友突然離世：「2019年我們做《親親麗南》時，一個幫我們做票務的好朋友突然離開。我們好傷心好傷心！趕到醫院，只能看見他的另一半落完口供抱著我們狂哭，我好記得他好大力的攬著我在耳邊說：『我甚麼都不是！不是他甚麼人！不能為他做任何決定！』我好震撼！那情景一直纏擾我，坦白是直接導致我跟潘燦良考慮註冊結婚，因為人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事。」

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不習慣叫老公

阿蘇指至今仍稱丈夫作「潘生」，她說：「我真的不習慣叫潘燦良做老公！我仍然叫他潘先生。有人叫我潘太，我都好不慣，更怕有人叫我做阿嫂，會周身唔聚財。」

蘇玉華和潘燦良於1988年相識，他們從演藝學院的男女主角演到舞台劇的男女主角，終更為彼此人生中的男女主角。

去年他們一起環遊世界，不用開工的時候便一起拍拖遊香港欣賞本土風光，正如她所言另一半是其最愛的人亦是最好的朋友，簡單幸福。

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