  • 28°C
香港時間 : 2024626日 (三) 01:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恩愛夫妻丨蘇玉華潘燦良簡單度過結婚4周年　相愛多年決定簽紙一個原因

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/06/24 16:27

最後更新： 2024/06/25 00:55

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

蘇玉華與潘燦良相愛多年，兩口子一直幸福甜蜜，在2020年她與拍拖25年的潘燦良登記註冊結婚，正式榮升「潘太」。

【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】

簡單度過結婚4周年

日前是二人的結婚4周年，他們一貫低調平實的作風，一起坐巴士周圍遊，並上載合照，阿蘇發文表示：「四年前今日，疫情，得閒無事做走咗去結婚，哈哈！我哋成日一齊去玩，又傾好多偈，傾吓理想，又傾吓無聊野，間唔中都會吵吓，更多係相敬如賓，客客氣氣。」

能夠找到一生最愛的人，相知相交，難怪阿蘇感幸福表示：「同自己喜歡嘅人做朋友又做到夫妻好幸福，我沒所求。眨吓眼就夠四年，媽呀！D時間去咗邊？」

轉眼二人結婚4周年。

決定結婚有原因

其實二人拍拖多年，潘燦良曾多次向蘇玉華求婚，惟阿蘇一直未有答應，她認為大家都視對方為終生伴侶，有沒有一紙婚書也不重要。

至於2020年突然有衝動登記註冊，，阿蘇曾接受訪問表示先是疫情令兩口子閒下來思考：「疫情間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生當中，還有什麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，staycation了兩天完成。

她續指二人註冊變成有法律效力的夫妻關係的另一主因，是因為經歷了一劇場好友突然離世：「2019年我們做《親親麗南》時，一個幫我們做票務的好朋友突然離開。我們好傷心好傷心！趕到醫院，只能看見他的另一半落完口供抱著我們狂哭，我好記得他好大力的攬著我在耳邊說：『我甚麼都不是！不是他甚麼人！不能為他做任何決定！』我好震撼！那情景一直纏擾我，坦白是直接導致我跟潘燦良考慮註冊結婚，因為人生到最後一刻，最親密的人都不能為你決策，是很淒涼的一回事。」

點擊圖片放大
+8
+7

不習慣叫老公 

阿蘇指至今仍稱丈夫作「潘生」，她說：「我真的不習慣叫潘燦良做老公！我仍然叫他潘先生。有人叫我潘太，我都好不慣，更怕有人叫我做阿嫂，會周身唔聚財。」

蘇玉華和潘燦良於1988年相識，他們從演藝學院的男女主角演到舞台劇的男女主角，終更為彼此人生中的男女主角。

去年他們一起環遊世界，不用開工的時候便一起拍拖遊香港欣賞本土風光，正如她所言另一半是其最愛的人亦是最好的朋友，簡單幸福。

點擊圖片放大
+9
+8

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜楊梓菁懷孕期間創首飾品牌　升呢做靚媽寄語女生要愛自己

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
17:39 2023/04/06
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】
17:56 2023/04/09
【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】
【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie　蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！
19:01 2023/09/20
【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie　蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！
黃秋生蘇玉華合演《不赦之罪》　P1X3L成員George首登大銀幕
16:25 2024/03/13
黃秋生蘇玉華合演《不赦之罪》　P1X3L成員George首登大銀幕

你可能感興趣

【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
17:39 2023/04/06
【金像獎2023】蘇玉華憑《正義迴廊》首提名影后　演法庭戲連資深大律師都讚好
【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】
17:56 2023/04/09
【絲打圍爐】蘇玉華罕談與潘燦良感情生活　阿蘇坦言：瞓覺仲拖手【有片】
【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie　蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！
19:01 2023/09/20
【大象的告別式】Edan+Stanley+Jeremy現身撐Frankie　蘇玉華大讚馮志佑：值得擁有更多！
蘇玉華 潘燦良 娛樂人物職業 夫妻之道 兩性關係

最高瀏覽

腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
腸癌丨53歲彭皓鋒患3期直腸癌拒切肛門　自揭因1生活習慣發現患癌
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
KO青春痘｜夏天油脂分泌旺盛易生暗瘡　皮膚科醫生教5招正確急救護理
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
冷氣慳電｜開冷氣調最低溫度凍得慢又晒電？　日本實測1個設定快速降溫又慳電
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因
生命鬥士｜彭皓鋒透露患直腸癌先兆 　揭藏7cm腫瘤拒開刀做手術有原因