蟲出沒注意｜港媽住公屋一日捉50條蜈蚣感崩潰　家人被咬極痛僅消毒無求醫

【蜈蚣／叮咬／昆蟲／公屋／夏天】夏天為人類帶來昆蟲！剛經歷連日大雨，一名港媽發現家中出現「蜈蚣bb」，體型雖小，但數量之多，一天居然已可捕捉50隻！這些蜈蚣更無止境地出現在屋內，讓女事主感到崩潰。不僅如此，女事主的家人更被蜈蚣叮咬，且自行處理患處，沒有求醫。有醫生就指出，被蜈蚣叮咬後會出現4大症狀，但無需過分擔心被叮咬後會致命。

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夏天家裡湧現蜈蚣 一日捉逾50隻

該名港媽日前（周六）在「香港滅蟲關注組」Facebook群組發文，指家中這兩天陸續出現蜈蚣，目測長度約手指般大小，但數量極多，一天能捉40、50隻，家人更因此而被蜈蚣咬到。

一到夏天就勁多，今日起碼捉咗4-50條，好煩，點搞。

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家人被咬 未有求醫僅消毒

女事主續指，幾天前，有家人曾經被蜈蚣咬到，當時患處立刻變得紅腫，範圍有如5元硬幣般大小。女事主家人僅是自行用酒精消毒，然後冰敷和擦普通防敏藥膏，未有到醫院求醫。雖然在女事主家中出沒的屬於「蜈蚣bb」，但家人被叮咬後仍覺得疼痛。

蜈蚣捉不完 女事主精神崩潰

帖文下有不少網民留言，對於蜈蚣數量之多表示驚訝。女事主表示，自己住近山邊的公屋底層單位，屋外有公家花圃及露台，以往夏天都曾經出現蜈蚣，惟今年再次見到蜈蚣時，「多咗又大條咗」。女事主指，曾經在屋外見過有「長過iPhone」的蜈蚣，估計花圃應該有蜈蚣窩。她曾向房署投訴，惟未有得到處理。女事主坦言，蜈蚣出現的數量和密度讓她幾乎精神崩潰，故此在網上發帖求助。

網民集思廣益有趣滅蟲方法

有網民建議不少殺蜈蚣的方法，如「用火燒」、「養貓」、「龍魚」等，女事主戲稱自己準備「養雞殺蜈蚣」。亦有網民猜測會否是因為女事主住近山邊，可能附近有白蘭花樹引來蜈蚣寄居。有網民估計，蜈蚣出現可能與近日經常下雨有關，導致女事主家中露台的木地板潮濕，招惹昆蟲和蜈蚣。網民指，蜈蚣喜歡棲身於潮濕陰暗的環境，故浸水的木板可能是他們的最佳藏身點。女事主亦分享自己家中滅蟲的工具，包括有燒烤用的鐵夾、多瓶已經用光的消毒噴霧和殺蟲劑，甚至用來堵住渠口昆蟲的網狀防治工具等，全都難以阻截蜈蚣等害蟲入屋。

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蜈蚣叮咬後4大處理步驟

被蜈蚣叮咬後應該如何處理？台灣急症科醫生翁梓華曾在其Facebook專頁指出，蜈蚣雖然有毒，但一般不會主動攻擊人類，通常見到獵物才會出擊，而人類並非蜈蚣的獵物。他指，被蜈蚣叮咬後甚少會致命，但通常都會非常痛，伴隨 4大症狀 ：

疼痛難耐

過敏性紅疹

螫咬處感染

過敏性休克或其他症狀（罕見）

雖然不會致命，但患處仍需妥善消毒及處理，被叮咬後可以遵從以下4個步驟：

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1. 保持鎮定，毋須慌張。

2. 盡快清洗及消毒，可以盡快用清水清洗傷口或稍微用酒精消毒一下，維持傷口的清潔。

3. 冰敷止痛最見效。翁醫生指，雖然有少數醫學研究報告指出，「熱敷」對於少部分蜈蚣咬能夠稍微緩解疼痛，但「冰敷」會顯著見效。

4. 防止患處感染。翁醫生建議，被叮咬後可到醫院注射抗組織胺、消炎止痛藥與破傷風，以防止後續的傷口感染問題。他解釋，儘管被蜈蚣咬致死率不高，但常常會伴隨嚴重的過敏反應，常見如大範圍的身體紅疹。

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