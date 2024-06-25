THEi高科院與業界成立「大灣區氫能聯盟」 致力培育綠色人才推動新能源發展 

▲ 「大灣區氫能聯盟」於2024年5月30日成立，港區全國人大代表黃冰芬女士與一眾大灣區關注氫能發展的政商界人士出席，並主持揭幕儀式象徵聯盟成立。

香港高等教育科技學院(THEi高科院)聯同粵港澳大灣區多家氫能發展企業，5月30日宣布共同成立「大灣區氫能聯盟」，進一步推動氫能科研應用及新能源發展。THEi高科院將擔任「超級聯繫人」角色，協助企業建立交流平台，凝聚企業與學生的連繫。



國家重點發展氫能 香港力求抓住機遇 訂立氫能發展策略



氫能源是未來國家能源體系的重要組成部分，在政策支援、資金投入、產業支持的力度都愈來愈大，其中，廣東省更是中國氫能產業發展最早、產業覆蓋最廣泛的地區之一，目前已經有超過400家氫能企業，而佛山就是其中一個氫能發展基地。特區政府剛發表《香港氫能發展策略》，致力透過發展氫能邁向碳中和。而本地首個公眾加氫站預計年內落成啟用，屆時政府將試行氫能洗街車，目標於2027年或之前對接國際氫能標準，並協助氫能源產業在一帶一路地區發展。

本港部份大型企業及機構已開始應用氫能作燃料，例如城巴前年引入了全港首輛氫能巴士；中華煤氣去年就設置了全港首個煤氣管網抽取氫氣系統。不過相比其他國家及地區，本港的氫能發展仍在起步階段。國際新能源產業聯盟召集人朱喆煜女士於大灣區氫能聯盟成立的會議上表示，香港作為大灣區一份子，可善用自身優勢，在氫能發展上出一分力，提供連接國際資本市場的平台，為氫能源的創科企業發展提供一個中外科技與人才交流的平台，推動行業及相關企業的發展。



氫能聯盟提高灣區競爭力 THEi高科院任「超級聯繫人」



朱喆煜女士指出：「大灣區氫能聯盟的成立對香港和灣區氫能企業發展有重要意義，包括聯盟將會向企業提供一個交流合作的平台，促進企業的資源共享；通過聯盟，企業成員集合力量，可以共同研發和開拓相關技術，拓展海外市場，降低整體產業成本，提高大灣區和企業單位的競爭力。」她希望，透過這平台，能加強與國際氫能企業的交流和合作，引進先進技術，吸引國際企業進駐，推動香港以至灣區氫能國際化進程發展的步伐。

THEi高科院校長劉建德教授表示：「THEi高科院會透過聯盟了解行業實際需要，展開多方面的氫能學術研究，同時與業界持續溝通，並按行業發展調整課程內容，使課程與實際應用掛鈎。」與此同時，THEi高科院亦會積極協助企業建立交流平台，推動企業與政府的溝通和協作，為企業爭取更多政策支持，冀望大灣區氫能聯盟日後可作為連接大灣區氫能企業與學生的橋樑，協助企業建立交流生態圈，推動氫能於香港以及大灣區發展。



攜手設立「氫能源教育及人才培訓中心」 THEi高科院冀培育綠色專才



為教育公眾對有關氫能源的認知，THEi高科院與「大灣區氫能聯盟」攜手設立「氫能源教育及人才培訓中心」。校長劉建德教授表示，培訓中心對公眾開放，望加深公眾對氫能的認識，有利日後培訓人才，助力政府對有關方面的推廣。朱喆煜女士就希望，培訓中心可以讓學生能從多方面了解氫能發展，提供更廣闊視野和機會，助融入大灣區並加入氫能源行業，為大灣區以至國際提供更多綠色專才。

▲ THEi 高科院校長劉建德教授與國際新能源產業聯盟召集人朱喆煜女士於大灣區氫能聯盟成立的會議上講述聯盟成立的目的和期望。

綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程



為響應政府在氣候行動計劃、環境保護、廢物管理和智慧城市發展方面的倡議，THEi高科院已開設綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程，內容涵蓋與新興環境技術、自然保育、智能環境監測、碳審計、環境應用機器學習和可再生能源系統相關的廣泛專業知識，培育具備綠色技術、可持續發展和 IT 技能知識的專才。校長劉建德教授期望，THEi高科院能讓學生洞悉未來可持續能源的發展趨勢，讓學生在綠色環保領域走向亞洲，乃至全球。

▲ ​​​​​​​一眾大灣區關注氫能發展的政商界人士，包括港區全國人大代表黃冰芬女士（右2）和立法會劉國勳議員（中）出席成立日，支持這別具意義的日子。

（資料由客戶提供）