搶人才｜孫玉菡：四分一人才持外國護照　反映措施具吸引力

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

政府近年積極「搶人才」，勞工及福利局局長孫玉菡表示，由2022年底至今年5月，各項計劃獲批的超過18萬宗個案，當中四分一持外國護照，反映政府的措施有吸引力，另外有超過7成來港人才，是在歐美等海外大學畢業。

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立法會人力事務委員會今日舉行會議，孫玉菡稱，政府推出的各項「搶人才」計劃，過去半年來反應理想，成績令人鼓舞，已經超出原定目標。他又指，人才辦自去年10月成立以來，過去大半年已做了大量工作，包括在今年5月初舉辦首屆全球人才高峰會，不論參與人數或引起的回響都大，成績有目共睹。

民建聯議員陳永光表示，各項搶人才計劃輸入的人才以內地為主，來自其他國家則較少，問到當局有否評估本港的搶人才計劃，對外國人是否具有吸引力。

勞聯立法會議員周小松則提到，「院舍輸入護理員特別計劃」中，政府容許資助院舍以14800多元的工資中位數輸入外地護理員，與本地護理員一般領取的薪酬21800多元，兩者相差達7000元，關注當局如何確保院舍會優先聘請本地人。

籲社會「不要只看人才手持哪一本護照」

孫玉菡承認雖然高才通計劃中內地人才比例佔多，但從人才畢業學校的數據可見，其實人才最多的不是國內而是美國，籲社會「有時不要只看人才手持哪一本護照。」

孫玉菡續指，明白議員對「院舍輸入護理員特別計劃」的擔憂，但他重申，有關輸入外勞的計劃，原則上是要以保障本地工人就業優先，只有在本地無法尋找足夠工人，才能透過輸入勞工作補充，資助院舍輸入外地護理員，不是為了「慳錢」，而是希望提供更好服務，因為要為外勞提供住宿，租金開支都不少。

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