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老人味丨初識男友帶「煙肉蛋味」　港女日久揭真相崩潰：佢身上好大老人除

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2024/06/24 18:55

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【體味／異味／老人味／個人衛生】炎炎夏日，大家要保持良好個人衛生，避免身體和衣物發出難聞異味。有港女在網上發文表示，最初與男朋友認識時就已經覺得他身上有一股獨特的氣味，本來都不覺得臭，但拍拖一段時間後，就發現男朋友的衛生習慣非常差，甚至有次Staycation時，發覺男友的睡衣散發著一股老人味。

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該名港女在網上討論區Dcard以「我男朋友身上有老人味」發文，表示最初結識現任男朋友時，就已經覺得他身上有股「煙肉蛋」味道，感覺很滑稽又特別，也不覺得臭。但拍拖一段時間後，慢慢就發現男朋友的衛生習慣非常差，例如不會經常洗衫，有時穿過的褲可能會放整整一個星期才拿去洗。港女透露，自己曾有向男朋友反映過衛生問題，但他總是說「唔污糟，所以唔使日日洗」。

直至最近二人去Staycation，令該名港女忍無可忍。她憶述，當晚男朋友拿出睡衣時，瞬間飄出一股濃烈老人味，向男朋友表示「好臭」時，他卻有指只會在睡覺時穿著，所以並不骯髒。為此，港女上網發文，向網友尋求意見。

有不少網民都認為事主應與男朋友分手，「講極都唔改=分手，衛生習慣不合都係不合」、「佢N年改唔到嘅習慣唔會因為你而改左，所以分手啦，唔好妄想佢可以為你改變」、「只可以話講唔聽就分，衛生方面頂唔順就係頂唔順，無謂搞到自己係佢身邊唔舒服」，「你不停勸而佢唔接受嘅，而你不能容忍嘅。其實最終都會分手，但唔應該一唔夾就話分手」。

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產生「老人味」3大原因

台灣泌尿科醫生顧芳瑜曾在其診所網站中撰文指，所謂「老人味」是「隨著年齡增長而出現的身體氣味變化」這種特殊體味的俗稱，而它不限於出現在長者身上。實際上任何人踏入40歲、進入中壯年期後，就有機會因為年紀增長及皮膚老化而出現「老人味」。醫生說明有3大原因導致出現「老人味」：

  • 皮膚腺體活動改變：隨著年紀增長、皮膚逐漸老化，皮膚腺體活動會隨之改變，皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加，但同時皮膚的抗氧化能力下降，導致這些脂肪酸容易被氧化，並分解成2-壬烯醛（2-nonenal），屬於揮發性物質，而這種物質好發於40歲後的人士；換言之，皮膚老化會導致更多汗液和皮脂分泌，為細菌提供更多分解的物質，進一步加重身體異味。
  • 排尿困擾：隨著年紀增長，不少中年人開始要面臨前列腺肥大或更年期等問題，導致包括漏尿、尿不乾淨、尿失禁等困擾，這些困擾會直接影響人們對尿液的控制，亦可能會引起泌尿道感染或尿液滯留（排尿困難），導致身體散發出特殊氣味。
  • 洗澡頻率降低：有部分人或會因為年紀增長、行動力變低，導致洗澡變得不方便，同時也會擔心自己會因地板濕滑而跌倒，故選擇減少至2至3天才洗一次澡，從而造成體味變濃郁。

7大方法減輕老人味

顧醫生指，「老人味」通常被形容為混合了油脂、微量啤酒發酵的味道，常見的異味由腋窩或足底散發；另外如果有排尿漏尿的困擾，有時也會合併尿騷味，造成社交上或是行為上的困擾與不便，有些長者或會因此不願出門遠行，進而造成憂鬱。

想解決「老人味」非常簡單，顧醫生分享以下7大方法：

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治療排尿困擾：針對前列腺肥大或更年期等問題所引起的排尿困擾，最適合的方法就是接受相關治療，由專科醫生進行全面評估、了解症狀並給予適當治療方法，例如藥物治療、手術或其他介入性治療，透過處理好排尿困擾以減少老人味的產生。

趁早處理包皮問題：近年越來越多中年人諮詢割包皮事宜，大多都擔心自己隨著年紀越來越大而無法自行清潔好，不希望未來要家人或看護幫忙清洗。割包皮後在只需用清水沖洗，便可以清潔乾淨，有助解決包皮垢造成的困擾氣味，甚至引發發炎的狀況。

改善衛生習慣：著手改善個人衛生習慣有助解決老人味的產生，例如可透過增加浴室的輔助設備，如裝置扶手或可坐式浴缸等，以降低洗澡的不便因素。

選擇合適的衣物：穿著透氣性良好的衣物，有助減少汗臭產生。

改善飲食習慣：建議適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性或肉類食物。

增加水分攝取：多喝水補充水分有助排除體內的毒素，減少體味問題。

使用適當的衛生產品：選擇適合自己的衛生產品，同時避免使用已過度清潔的用品，反而容易造成發炎的情況。

顧醫生提醒大家，如果發覺自己或身邊長輩親友開始出現「老人味」，或因排尿問題出現的異味時，請務必向專科如皮膚科、泌尿科等科目尋求專業治療；同時也要積極改善個人衛生習慣，有助進一步減少老人味的產生。

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