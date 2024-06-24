工業意外︱去年發生24宗致命工業意外　勞工處指已設特遣組加強巡查高危工地

▲ 本港去年出現近3萬宗職業傷亡個案，其中24宗為致命工業意外。（資料圖片）

本港去年出現近3萬宗職業傷亡個案，其中24宗為致命工業意外。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指，非常關注案件，除恆常打擊巡查外，已推出不同措施，包括成立「特遣小組」，持續針對涉及危險工序及安全表現欠佳的工地，進行嚴厲的巡查執法行動，打擊不安全作業。

馮浩賢於立法會人力事務委員會上表示，2023年出現29,456宗職業傷亡個案，其中24宗為致命工業意外，20宗涉及建造業；而2022年職業傷亡個案達32,026宗，共發生25宗致命工業意外，故認為兩年走勢相若。他表示，勞工處非常關注案件，並已推出不同措施，包括於去年11月至本年2月期間成立多隊「特遣小組」，持續針對建築工地，尤其是涉及新工程、高危工序的工地，進行嚴厲的巡查執法行動，打擊不安全作業。

批發及零售界議員邵家輝在會上指，局方去年起將職安健的「可公訴罪行」罰則提高至最高1,000萬元，但致命職業傷亡數字仍由2019年的249宗，增至去年的286宗，質疑增加職安健罰則的成效。勞工界議員周小松亦稱，即使局方已將「簡易程序罪行」罰則提升至300萬元，但早前有僱主涉嫌違反職安健條例，只被罰款5萬元，罰則與過去相若，問到勞工處有否研究提出上訴。馮浩賢回應指，曾就該個案與律政司商量上訴安排，認為案件缺乏足夠勝算，故未有提出上訴，但強調不代表政府不會上訴。

另外，選委界議員郭玲麗關注局方檢討「平安卡」課程時數及內容進展，馮浩賢表示，暫未增加課程時數，但處方不時更新課程內容，如加入新指引及科技知識。

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